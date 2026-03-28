Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов разкритикува остро политическото говорене по казуса с премиера Андрей Гюров и отстраняването му като подуправител на Българска народна банка, определяйки ги като ''скеч'' и резултат от неразбиране на сложен юридически текст. Повод за позицията му е заключението на генералния адвокат по делото пред Съд на Европейския съюз, свързано с потенциална колизия с правото на ЕС.
Според Янкулов твърденията, че генералният адвокат е дал становище за законността на отстраняването на Гюров или че от това следва нелегитимност на премиерския му пост, са "пълно скъсване с действителността".
"Надявам се последващият текст да не затруднява така тежко горепосочените интерпретатори като заключението на генералния адвокат, пропагандно произведен набързо почти в национален герой от определени политически лидери заради неща, които не е казвал", написа той.
Той подчерта, че към момента на назначаването си за служебен министър-председател Гюров е бил подуправител на БНБ, т.е. част от т.нар. "домова книга“, и не съществува никакъв юридически проблем с назначението му. Решението на Управителния съвет на БНБ от 2024 г. за временното му отстраняване не е влязло в сила, тъй като е обжалвано и съдебният спор все още не е приключил.
Янкулов припомня, че парламентът е констатирал този факт, като е приел, че правомощията на Гюров като подуправител се прекратяват с назначаването му за служебен премиер, без да е необходимо да се гласува оставката му.
По думите му, въпросната несъвместимост, послужила като основание за решението на БНБ, е установена от вече закритата Комисия за противодействие на корупцията. Той я определи като структура, произвеждала "шум и разочарование“, като отбеляза, че през 2024 г. тя е прилагала избирателно закона, включително по отношение на участие в търговски дружества.
Според изложеното, "несъвместимостта“ на Гюров се е основавала на притежание на 2% дялово участие в дружество и участие в две сдружения с нестопанска цел. Янкулов критикува и действията на БНБ, като посочи, че решението за временно отстраняване е взето бързо, без самостоятелен анализ и без да бъде осигурена възможност за защита на засегнатото лице.
"УС на БНБ взема своето решение по-малко от месец след решението на КПК за установяване на несъвместимост в хипотеза на автоматизъм и преповтаряне на заключението на КПК, без да изпълни никаква адекватна за произнасянето по толкова важен въпрос процедура по собствен анализ на мотивите на КПК, събиране на доказателства или поне предоставяне на възможност за защита на засегнатото лице. Каквато е изрично поискана от него. Т.е. решението на БНБ за временно отстраняване на Гюров е взето бързо, без даване на възможност за защита и в резултат на безкритично и беазалтернативно възприемане на избирателното прилагане на закона от произвеждалата по думите на парламентарното мнозинство "институционална заблуда“ и "шум и разочарования“ КПК".
По отношение на заключението на генералния адвокат, министърът отбелязва, че в него се поставя под съмнение дали притежаването на малък дял в дружество с ограничена отговорност изобщо представлява несъвместимост според националното право.
Освен това се подчертава, че правото на ЕС не допуска автоматично възприемане на констатации на друг орган без самостоятелна преценка. Според Янкулов, компетентният орган, в случая БНБ, е длъжен да извърши собствен анализ, да събере доказателства и да гарантира правото на защита.
