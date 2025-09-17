ЗАРЕЖДАНЕ...
|Върнаха книжката на Диона, но тя все още разчита на шофьор
В кратко клипче в китайската платформа звездата разкрива, че всъщност от два месеца има книжка, но досега е пазела новината в тайна. "Да, вече съм с книжка!“, обяви Диона пред хилядите си последователи.
Въпреки че документът е възстановен, певицата признава, че избягва да шофира сама. Вместо това е предпочела да наеме личен шофьор, който да я превозва. Причината – нейната заетост и желанието да се чувства по-спокойна на пътя.
Под видеото веднага заваляха поздравления и окуражителни коментари. Мнозина пожелаха на Диона "безаварийно шофиране“ и я насърчиха скоро отново да седне зад волана.
На 24 януари рано сутринта певицата беше спряна за рутинна проверка на бул. "България“ в София. При направения полеви тест органите на реда отчетоха наличие на кокаин и Диона прекара едно денонощие в ареста на Шесто РУ на МВР. Малко по-късно тя публично отрече обвиненията, като обясни, че резултатът е бил фалшиво положителен заради приет нурофен, а не заради употреба на наркотични вещества. "Непокорна“ бе осъдена на 13 месеца лишаване от свобода с тригодишен изпитателен срок.
