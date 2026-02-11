ЗАРЕЖДАНЕ...
Времето утре, 12 февруари
През деня облачността, главно над Западна и Централна България, временно ще се разкъса. В Източна България и по долината на Струма ще духа слаб до умерен южен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 7° и 12°, в София – около 10°. През нощта срещу петък валежите и в Източна България ще спрат, но от югозапад ще започнат нови, които след полунощ ще обхванат Южна България.
В планините ще има значителна облачност. Ще вали дъжд, над около 2000 метра -сняг. По-значителни ще са валежите в Родопите, Странджа, Сакар и Източна Стара планина. След обяд валежите в масивите от Западна и Централна България временно ще спрат. Ще духа слаб и умерен южен вятър, който в следобедните часове временно ще се ориентира от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 1°.
Над Черноморието ще бъде предимно облачно, след обяд с валежи, които към края на деня от юг ще започнат да спират. Ще духа до умерен южен вятър. Максималните температури ще бъдат 7°-8°, малко по-високи от температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
