Атмосферата над страната ще остане неустойчива до края на седмицата, като дневните температури ще се понижат и ще варират предимно между 20° и 25°. Минималните стойности обаче ще се повишават, достигайки нива между 9° и 14° към почивните дни.

През четвъртък и петък значителна облачност ще обхване Западна и Централна България, където около и след обяд се очакват купесто-дъждовни облаци с краткотрайни превалявания и гръмотевици. Вятърът в тези райони ще бъде слаб от юг, докато в Източна България вероятността за валежи е малка и ще има повече слънчеви часове при слаб до умерен юг-югозападен вятър.

През почивните дни валежите и гръмотевичните бури ще обхванат по-голяма част от страната, а вятърът ще промени посоката си от север-северозапад. В понеделник се очаква временно затихване на вятъра, който по-късно ще се ориентира от югоизток, като валежите ще продължат на места, но с по-малка вероятност за гръмотевици.

От началото на новата седмица ще започне процес на затопляне с повече слънчеви часове. Във вторник вероятността за дъжд ще намалее още повече, а вятърът от юг-югозапад ще се усили, като на места дневните температури отново ще достигнат стойности от 25 градуса.