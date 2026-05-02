Видинското село Сланотрън е на прага на историческа промяна, докато местната власт и жителите се борят за възстановяването на легендарния минерален извор, запечатан преди четири десетилетия. Проектът за нови сондажи вече има избран изпълнител, но реализацията му зависи от осигуряването на необходимото държавно финансиране.

"Съкровището", скрито под земята

Изворът е открит случайно, а Сланотрън официално е обявен за курорт и започва да привлича пациенти от цялата страна със своята уникална лековита вода.

Спомените за "златните години“ на селото все още са живи в разказите на местните жители. 84-годишният Карамфил Параскевов спомня времето, когато районът е бил изпълнен с живот и надежда заради лечебните свойства на водата. Този възход обаче е прекъснат внезапно през 1986 г., когато държавата взема решение да запечата извора с аргумента, че минералната вода влошава качествата на питейната в района.

Днес Община Видин прави решителни крачки към поправянето на това решение, като планира проучвания на три нови места. За хората в региона връщането на минералната вода е равносилно на икономическо оживление и нови работни места. Въпреки че сондажите са проектирани, липсата на целеви средства от държавата остава последната сериозна пречка пред превръщането на Сланотрън отново в модерна дестинация за балнеотуризъм.

Историята

Според местните колкото и невероятно да ви звучи, минералната вода край с. Сланотрън цери 80 болести. Тя е най-полезна за опорно-двигателни проблеми, кожни заболявания като екземи, обриви, псориазис, както и за гинекологични неразположения, трудности при забременяване и неврологични заболявания. Любопитното е, че тази вода съчетава няколко типа извори – солени, сероводородни и йодобромни, а температурата й е 41 градуса.

Някога петричката пророчица Ванга изпращала хора да се лекуват в баните край Сланотрън, но от 1986 г. изворът е затрупан от здрава бетонна плоча. Решението за затваряне на минералната баня идва, след като се приема, че водата разяжда тръбите, по които тече питейната вода за региона. Десетилетия по-късно се установява, че не минералната баня, а фекалиите от ферма за животни са причина за проблема с тръбите. Фермата е затворена, след което се установява, че вече няма корозия по тръбите.

Повече от три десетилетия са необходими на хората от селото с кметовете и ръководствата на видинска община, докато през 2019 г. уникалният минерален извор край Сланотрън отново е вписан в списъка на изворите в България и е предоставен за стопанисване от общината във Видин. Работи се по намиране на инвеститори за възстановяване на минералната баня и стартиране на добива на йод. По първоначални прогнози край Сланотрън на 20-ина километра от областния център и на 15-ина км. от Дунав мост 2, могат да се добиват годишно около 20 тона йод, което е една трета от световния добив.

Уникалната минерална вода е открита случайно през 1959 г. при сондажи за нефт и газ. Тогава от дълбочина 830 метра бликва вода с температура 41 градуса, която е доста по-различна от познатите в страната. Построената минерална баня функционира до 1986 г., когато изворът е бетониран, без да се направят прецизни изследвания дали от нея се получава корозията по тръбите на питейната вода в района.

Това създава проблеми и за хората в селото, които работят в обслужването на минералната баня, както и за всички, построили нови етажи на къщите си, за да посрещат лекуващи се на извора. А той е много популярен както в България, така и в съседните райони на Сърбия и Румъния.

Изследванията на водата край Сланотрън показват, че най-много в нея има натриев хлорид и сероводород – повече от кюстендилските минерални води. Високо е съдържанието на йод, бром, магнезий, стронций, флуор и калций. Изворът е толкоз богат на минерали, че водата от него не може да се използва за пиене, а само за водни процедури под лекарски контрол.

Защо е лековита

Комбинацията от няколко минерални води обяснява и широкия спектър от заболявания, които се повлияват отлично от водата – всякакви упорити кожни заболявания, бронхиална астма, мъжки стерилитет, безплодие. Успешно и бързо се премахват възпалителни процеси, болести на двигателния апарат, на горните дихателни пътища, стомашно-чревни и стоматологични проблеми, следоперативни и слединфарктни състояния.