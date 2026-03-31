Владимир Павлов е общински съветник в ОбС Бургас. Роден е на 09.02.1976 година. По професия е строителен инженер. Завършил е ВИАС (сега Университет по архитектура, строителство и геодезия), ВИПОНД - МВР, Бургаски свободен университет - финанси. Владее английски и руски език.

Ето какво написа той по повод кончината на Борислав Михайлов:

След милиони псувни, клетви, кръвни магии, проклятия и всякаква друга народна любов, се спомина Боби Михайлов.

Обичан като вратар, сътвори страхотни спасявания и ни дари с върховна радост по стадионите, но след това избра пътя, който заличи всичките му постижения като футболист, та даже накара цяла държава да го мрази...

Съсипа бъдещето на хиляди таланти и деца, само и само да крепи пустата власт и да краде... съсипа всичко, до което се докосна спиртосаната му ръка.

20 години безвремие и футболна България е далеч в нищото за десетилетия и няма лесно да се съвземе...

Няма да му пожелавам да почива в мир, защото той сам приживе си избра пътя към ада.