Владимир Павлов е общински съветник в ОбС Бургас. Роден е на 09.02.1976 година. По професия е строителен инженер. Завършил е ВИАС (сега Университет по архитектура, строителство и геодезия), ВИПОНД - МВР, Бургаски свободен университет - финанси. Владее английски и руски език.
Ето какво написа той по повод кончината на Борислав Михайлов:
След милиони псувни, клетви, кръвни магии, проклятия и всякаква друга народна любов, се спомина Боби Михайлов.
Обичан като вратар, сътвори страхотни спасявания и ни дари с върховна радост по стадионите, но след това избра пътя, който заличи всичките му постижения като футболист, та даже накара цяла държава да го мрази...
Съсипа бъдещето на хиляди таланти и деца, само и само да крепи пустата власт и да краде... съсипа всичко, до което се докосна спиртосаната му ръка.
20 години безвремие и футболна България е далеч в нищото за десетилетия и няма лесно да се съвземе...
Няма да му пожелавам да почива в мир, защото той сам приживе си избра пътя към ада.
Владимир Павлов: Няма да му пожелавам да почива в мир, сам си избра пътя към ада
_Крис_
на 31.03.2026 г.
Най-после някой да каже какво мисли наистина. Други приживе го наричха тюфлек, а сега сълзи ронят...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.