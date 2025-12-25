ЗАРЕЖДАНЕ...
|Вижте всички неработни дни през 2026 година, планирайте отпуската си навреме
Първият месец на годината започва с два почивни дни – 1 и 2 януари. Февруари преминава без допълнителни празници, докато през март има един официален празник – 3 март, нашият национален празник, който се пада вторник.
Великденските празници през 2026 г. ще се отбележат с четири почивни дни – от Разпети петък, 10 април, до втория ден на Великден, 13 април.
Май ще бъде месецът с най-много почивни дни. Празникът на труда на 1 май се пада в петък, което оформя три последователни почивни дни заедно с уикенда на 2 и 3 май.
6 май , Денят на храбростта и Гергьовден също ще бъде почивен. В края на месеца предстои още един дълъг уикенд, свързан с Деня на българската просвета и култура и на славянската книжовност на 24 май, който се пада в неделя. Според Кодекса на труда, първият работен ден след празник, съвпадащ с уикенд, е неприсъствен, което ще осигури три последователни почивни дни.
През юни, юли и август няма допълнителни празнични дни, като юли ще бъде месецът с най-много работни дни – 23.
Септември ще предложи един дълъг уикенд в началото на месеца – 6 септември (Денят на Съединението) се пада в неделя, а понеделникът, 7 септември, ще бъде почивен. Денят на независимостта – 22 септември – ще бъде във вторник.
Октомври и ноември преминават без официални почивни дни.
Коледните и новогодишните празници ще осигурят пет последователни почивни дни в края на годината. Бъдни вечер, 24 декември, се пада в четвъртък и ще се почива до понеделник, 28 декември. Последният ден на годината, 31 декември, е четвъртък, но традиционно е работен, макар че тази година Министерският съвет обяви 31 декември и 2 януари за неприсъствени дни, осигурявайки още един дълъг празничен период.
