Вижте какво откриха митничари в 5 дървени сандъка
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:51Коментари (0)1299
©
виж галерията
Окръжна прокуратура-Хасково привлече като обвиняем К.Ш., на 49 г., полски гражданин, за това, че 06.01.2026 г. на ГКПП "Капитан Андреево", общ.Свиленград, обл. Хасково, без надлежно разрешително е направил опит да пренесе през границата на страната - от Република България в Република Турция, високорисково наркотично вещество - марихуана с общо бруто тегло 739,210 килограма на обща стойност 6 047 233 евро /с левова равностойност 11 827 360 лв./, като предметът на контрабандата е в особено големи размери, случаят е особено тежък и опитът е останал недовършен по независещи от дееца причини.

Престъплението е квалифицирано  по чл.242 ал.4 предл.1-во, вр.ал.2 предл.1-во, вр.чл.18 ал.1 от Наказателния кодекс.

На 06.01.2026 г. на трасе "Изходящи товарни автомобили" на ГКПП "Капитан Андреево“ пристигнала товарна композиция - влекач и полуремарке с полска регистрация, управлявана от К.Щ. Шофьорът представил документи за превозване на битова техника - прахосмукачки  от Полша през България за Турция.

Извършена е била щателна митническа проверка в товарното помещение, като между  декларирания товар са били открити 5 дървени сандъка, съдържащи 626 черни полиетиленови пакета със зелена тревиста маса. При направения полеви наркотест тя е реагирала на марихуана. Общото тегло на наркотичното вещество е 739, 210 кг и е на стойността 6 047 233 евро с левова равностойност 11 827 360 лева.

Обвиняемият К.Щ. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои Окръжна прокуратура-Хасково да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо него.  По досъдебното производство се извършват действия по разследването.

Подробности по случая бяха представени днес на съвместен брифинг на Окръжна прокуратура-Хасково, Агенция "Митници" и ГД БОП-МВР. В него участваха Иван Стоянов, окръжен прокурор на гр. Хасково, Стефан Бакалов, началник - отдел "Борба с наркотрафика" в Агенция "Митници", Емил Борисов, зам.-директор на ГД БОП - МВР, и Илиян Георчев, началник - група на ГКПП "Капитан Андреево".







