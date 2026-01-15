ЗАРЕЖДАНЕ...
|Vivacom с най-добро общо представяне при фиксирания интернет в България през 2025 г.
Анализът обхваща периода от 1 януари до 31 декември 2025 г. и се базира на реални потребителски тестове, извършени чрез платформата nPerf.
Според доклада средният резултат за сектора е 104 536 nPoints. Vivacom оглавява класацията със 109 175 nPoints, следван от A1 с 99 897 nPoints. Общият резултат обединява показатели като скорост на изтегляне и качване, латентност и качество на потребителското изживяване.
По основните технически параметри Vivacom отчита най-добри резултати. Средната скорост на изтегляне достига 122,13 Mbps, а тази на качване – 96,55 Mbps. Компанията регистрира и най-ниска средна латентност – 25,28 ms, което е ключово за услуги в реално време като онлайн игри и видеоразговори.
A1 също показва конкурентно представяне със средна скорост на изтегляне от 96,89 Mbps и 57,57 Mbps при качване, както и латентност от 35,85 ms.
По отношение на потребителското изживяване при уеб браузване и видео стрийминг водеща позиция заема A1. Операторът постига най-висок резултат при браузване – 76,62%, както и първо място при видео стрийминг с 81,02%. Vivacom се нарежда на второ място и по двата показателя.
В отделните категории Wi-Fi и FTTH (оптични връзки до дома) Vivacom отново заема първата позиция по общ nPerf резултат, скорости и латентност. При FTTH услугите A1 отчита най-добри резултати при уеб браузване и споделя първото място с Vivacom при видео стрийминг.
Проучването на nPerf се базира на голям обем реални тестове, извършени от крайни потребители чрез уеб платформата и мобилните приложения на компанията. В анализа са включени национални доставчици с пазарен дял на тестовете над 5%, като резултатите са разгледани както в натоварени, така и в ненатоварени часове.
Данните от годишния барометър показват засилена конкуренция на пазара на фиксиран интернет в България през 2025 г., като крайните потребители се възползват от стабилни и висококачествени интернет услуги.
