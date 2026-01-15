ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Vivacom с най-добро общо представяне при фиксирания интернет в България през 2025 г.
Автор: ИА Фокус 13:51Коментари (0)211
©
Абонатите на Vivacom са се възползвали от най-добро цялостно представяне на фиксирания интернет в България през 2025 г., сочат данните от годишния Barometer of Fixed Internet Connections in Bulgaria на nPerf.

Анализът обхваща периода от 1 януари до 31 декември 2025 г. и се базира на реални потребителски тестове, извършени чрез платформата nPerf.

Според доклада средният резултат за сектора е 104 536 nPoints. Vivacom оглавява класацията със 109 175 nPoints, следван от A1 с 99 897 nPoints. Общият резултат обединява показатели като скорост на изтегляне и качване, латентност и качество на потребителското изживяване.

По основните технически параметри Vivacom отчита най-добри резултати. Средната скорост на изтегляне достига 122,13 Mbps, а тази на качване – 96,55 Mbps. Компанията регистрира и най-ниска средна латентност – 25,28 ms, което е ключово за услуги в реално време като онлайн игри и видеоразговори.

A1 също показва конкурентно представяне със средна скорост на изтегляне от 96,89 Mbps и 57,57 Mbps при качване, както и латентност от 35,85 ms.

По отношение на потребителското изживяване при уеб браузване и видео стрийминг водеща позиция заема A1. Операторът постига най-висок резултат при браузване – 76,62%, както и първо място при видео стрийминг с 81,02%. Vivacom се нарежда на второ място и по двата показателя.

В отделните категории Wi-Fi и FTTH (оптични връзки до дома) Vivacom отново заема първата позиция по общ nPerf резултат, скорости и латентност. При FTTH услугите A1 отчита най-добри резултати при уеб браузване и споделя първото място с Vivacom при видео стрийминг.

Проучването на nPerf се базира на голям обем реални тестове, извършени от крайни потребители чрез уеб платформата и мобилните приложения на компанията. В анализа са включени национални доставчици с пазарен дял на тестовете над 5%, като резултатите са разгледани както в натоварени, така и в ненатоварени часове.

Данните от годишния барометър показват засилена конкуренция на пазара на фиксиран интернет в България през 2025 г., като крайните потребители се възползват от стабилни и висококачествени интернет услуги.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Христо Стоичков: Училище "Никола Вапцаров" в Пловдив, от което тр...
13:41 / 15.01.2026
Идва нова порция голям студ, минусови ще са максималните температ...
13:10 / 15.01.2026
АПС ще приеме третия мандат
12:47 / 15.01.2026
Д-р Ненков: Когато се харчат публични средства, интересът към реа...
13:03 / 15.01.2026
Радостин Василев: На такива като Ахмед Доган не трябва да им се д...
12:17 / 15.01.2026
Радев ще връчи третия мандат на "Алианс за права и свободи"
11:30 / 15.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Най-после има повод да празнува, честито!
Най-после има повод да празнува, честито!
15:39 / 13.01.2026
Големите вериги: Всички българи ще платят скъпо отлагането на депозитната система за опаковки
Големите вериги: Всички българи ще платят скъпо отлагането на депозитната система за опаковки
09:37 / 14.01.2026
Адвокат: Не може собственик на голям апартамент да плаща същото като собственик на малък
Адвокат: Не може собственик на голям апартамент да плаща същото като собственик на малък
10:16 / 13.01.2026
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
13:24 / 14.01.2026
Кроасан, който до края на миналата година е струвал 1,20 лв., вече се продава за 1,20 евро
Кроасан, който до края на миналата година е струвал 1,20 лв., вече се продава за 1,20 евро
19:41 / 13.01.2026
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
13:20 / 13.01.2026
Търговци твърдо заявяват, че ще продължат да работят с лева и след 1 февруари
Търговци твърдо заявяват, че ще продължат да работят с лева и след 1 февруари
11:47 / 14.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Лоши условия в болница "Свети Мина"
Тенис от Пловдив и региона
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Кабинетът "Желязков" подава оставка
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: