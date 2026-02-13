© виж галерията Vivacom е в пълна технологична и екипна готовност да посрещне изискванията на клиентите във връзка с новото законодателство, което задължава организациите да повишат значително нивата си на киберзащита и устойчивост. Това стана ясно на специалното събитие Cyber Security, на което компанията представи решенията си за защита от кибератаки за частния и публичния сектор.



"Vivacom целенасочено развива това бизнес направление, за да гарантира спокойствието и сигурността на своите клиенти по всяко време. Дигиталната трансформация и навлизането на AI, докато значително подобряват качеството на живота и възможностите пред бизнеса и институциите, отварят по-широко поле и за кибератаки. Те нарастват експоненциално през последните 30 години, като само за една година, през 2025 г. са се увеличили с повече от 30%. В пълна готовност сме да покрием изискванията на българското законодателство, в което беше транспонирана европейската директива за киберсигурност NIS2“, каза Никола Гечев, директор Корпоративни продажби във Vivacom, по време на събитието.



Той допълни, че цялостните решения на Vivacom за киберсигурност се изграждат спрямо нуждите на всеки клиент. Предварителен анализ показва текущото състояние на сигурност на организацията, след това се внедряват точните решения срещу киберзаплахи, а специалният security operation center, в който основна роля имат техническите експерти, проследява и активира системите за противодействие на заплахи - в постоянен режим, включително в реално време при атака.



"Темата за киберсигурността става стратегически важна за организациите. Нашите клиенти очакват цялостни решения за киберзащита, защото разбират, че това е предизвикателство, което става все по-сложно в днешната дигитална среда и изисква сериозна експертиза, познаване на най-новите и ефективни технологии и всеотдайност към клиента във всеки етап от справянето със заплахите“, каза Янис Лусидис, B2B Solutions Director на United Group.



Ключова е ролята на екипа на Vivacom, който в тясно сътрудничество с клиента се ангажира с целия процес по осигуряване на най-добрата киберзащита: от оценката на текущото състояние и изработката на препоръки, пътна карта и проект; през създаването на политики, процеси и контролни механизми; до внедряване на технологични и AI решения и въвждане на организационни мерки, в режим на постоянно управление и подобрение. Компанията работи с доверени партньори в областта на киберсигурността, сред които е и Fortinet.



"Киберзащитата не е еднократен проект с начало и край. Това е постоянен процес, който изисква нашата енергия, време и ресурси по всяко време - за адаптиране, въвеждане на нови технологии, обучения, планиране и изпълнение, за да бъдем защитени в максимална степен. Организациите винаги трябва да са в готовност за атака и освен да се предпазват, да имат ясен план за бързо възстановяване при инцидент, с минимални щети. Усилията на Vivacom и нашите партньори са насочени така, че да съдействаме, консултираме и предлагаме решения, които да помагат на клиентите да се справят с предизвикателствата на днешния нов, дигитален свят", каза Георги Христов, старши мениджър Предпродажбен процес и иновации във Vivacom.



Той предупреди, че киберзаплахите и киберпрестъпленията ще се увеличават, ще стават по-иновативни и по-опасни с подкрепата на AI, а ролята на екипа, със знанията и експертизата си, е да използва AI още по-ефективно, за да противодейства.



Само преди година и половина, Европейската агенция за киберсигурност (ENISA) е отчела 11М инцидента, включително 322 000 специално насочени към две или повече държави на континента. С новия закон киберсигурността се превръща в цялостно организационно усилие и основен фокус не само на ИТ дирекциите и отделите, но и на висшия мениджмънт. Промените засягат и публичния, и частния сектор и увеличават обхвата и задълженията по отношение на киберсигурността във всяка организация. Решенията на Vivacom помагат на клиентите да се справят успешно и с въведените по-строги изисквания за управление на риска и докладване и управление на киберинциденти.



В обхвата на закона вече попадат и сектори като публична администрация, ИКТ услуги, пощенски и куриерски услуги, управление на отпадъци, производство и дистрибуция на химикали и храни, на медицински изделия, компютри, машини, оборудване и моторни превозни средства, транспорт, банки и финанси, енергетика, научни изследвания и други.