© Варненката Виктория нареди България сред 10-те страни, които отиват на финала утре вечер. Емоционалното изпълнение на "Growing Up is Getting Old" разтупка сърцата на публиката на Евровизия. В социалните мрежи изпълнителката сподели:



"БЪЛГАРИЯ Е НА ФИНАЛ НА ЕВРОВИЗИЯ 2021! Направихме го заедно! Пях с много емоция на сцената и нямам търпение за финала на 22 май. Благодаря ви от сърце за подкрепата!"



Всички стискат палци и се надяват Виктория да изведе България в челните позиции на класацията.