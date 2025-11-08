ЗАРЕЖДАНЕ...
|Видео показа изчезналата Стефани край хижа "Алеко"
Тя се движи около хижата и неспокойно се оглежда. По-рано през деня стана ясно, че е открита първа следа от изчезналата на Витоша Стефани. Охранителни камери са я засекли край хижа "Алеко".
"Фокус" припомня, че на 6.11 бе съобщено за изчезнало момиче. Последно е видяно в 17:06 на 6 ноември и близо до резиденция "Бояна" да се качва нагоре.
Според близките ѝ Стефани нямала в себе нито лични документи, нито пари, нито телефон.
Вчера от Планинската спасителна служба споделиха, че всички пътеки в района на "Бояна" са обходени с кучета и хора, във високите части и дронове.
Кадри: Hristin Angeloff, Facebook
