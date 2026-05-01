Първи май е един от официалните празници в България и официален почивен ден. За първи път опит за честване на 1 май в България се прави през 1890 г. от Топографското дружество. През 1939 г. денят е обявен за официален празник, а от 1945 г. комунистическата власт започва да чества празника всяка година. След края на комунистическия режим през 1989 г. 1 май продължава да е официален и неработен ден, но държавната власт не се ангажира с организирането на масови прояви, както по времето на социализма.

Историята на празника се свързва с международното социалистическо движение през XIX век и работническите протести за зачитане на елементарните социални права. Началото се поставя на 1 май 1886 г. в САЩ, когато профсъюзите провеждат неофициална национална стачка, в която вземат участие над 300 000 работници от цялата страна с искане за въвеждане на официален 8-часов работен ден.

След тридневни протести в Чикаго полицията и частните охранители разпръсват протестиращите, раняват около 200 души и убиват поне четирима. На 4 май по време на последвалия протест срещу полицейското насилие сред полицията е хвърлена бомба, при която загива един полицай и шестима са ранени. Набързо са осъдени и екзекутирани седем анархисти, впоследствие оправдани като невинни.

По този повод Ваня Григорова написа следното:

"1 май е архаизъм. Какъв ден на труда, то работници вече няма?!

Тези реплики са най-ярката демонстрация на зачеркването на работещите от погледа на “елита". Когато нещо го няма, то не бива да има политическо представителство, не е нужно да говорим с него, камо ли да съобразяваме неговите нужди и интереси. Колко лесно, нали? Кажи им, че са носталгици, тодорживковисти, #койщеимдадепари. Хвърли им един презрителен поглед, качи се на Кайена и ги остави да пасат. Ти имаш важни дела - бизнес закуски, срещи с IT фирмички, разходки по специални хижи…

Тези индивиди са ясни. Въпросът е защо работещите не се самоорганизират и защитават? Защо?!

Не е нужно да се отвоюват наново вече изстрадани победи. Но всеки ден (!) постиженията трябва да се бранят от опити да бъдат отменени. Всеки ден на този самоназначил се “елит" трябва да му е некомфортно да пренебрегва трудещите се.

Един пример от настоящото ми битие като съветник. Предлагам и се приема в бюджет 2025 да се заложат средства за профилактични прегледи за транспортните работници в града. Идва време програмите да се реализират. И започна съпротивата. Ама как само за транспортните работници?! Ама те нямат нужда! Ама имат трудова медицина! И профилактичните прегледи отпаднаха. Само през последните 2-3 месеца последваха няколко инцидента с водачи на работното им място - няколко стигнаха до болница, един почина.

Остави две деца и ипотека…1 май не е просто почивен ден. Международният ден на труда и работническата солидарност ни напомня за невидимите хора, които ни лекуват, строят сгради и мостове, чистят, возят ни на работа, училище, до лекарския кабинет. И за това как да осигурим достоен труд и достойно възнаграждение на работещите и техните семейства. Нашите семейства и нашите деца!"