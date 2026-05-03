Сериозен вандалски акт бе извършен през изминалата нощ срещу шапитото на Академичен цирк "Балкански“, разположено в столичния район Зона Б-5, в парк "Възраждане“. Неизвестни извършители са надраскали съоръжението, нанасяйки щети не само върху материалната структура, но и върху символа на едно от най-значимите културни явления в страната.

От ръководството на цирка определиха случилото се не просто като акт на вандализъм, а като целенасочено посегателство срещу цирковото изкуство. "Надраскана беше не просто конструкция, а символ – символ на традиция, професионализъм и десетилетия отдаденост“, заявиха те.

Академичен цирк "Балкански“ е сред водещите циркове в Европа и носител на престижното международно отличие Big Top Label - признание за високи стандарти в цирковото изкуство. Въпреки наложените законови ограничения и отсъствието на животни в тазгодишната програма, трупата продължава да доказва, че съвременният цирк е преди всичко изкуство, изградено върху талант, дисциплина и отдаденост.

Настоящият спектакъл на цирка получава високи оценки както от културни критици, така и от публика в различни европейски държави. Именно на този фон вандалската проява придобива още по-силен обществен отзвук.

"Това е удар срещу труда на артистите, срещу културата и срещу смисъла да създаваш радост“, подчертават от екипа.

От цирка уверяват, че щетите ще бъдат възстановени и представленията ще продължат без прекъсване. Въпреки това те са категорични, че подобни действия не бива да се приемат за нормални и призовават институциите за своевременна реакция.

Организаторите отправят и апел към гражданите: всеки, който разполага с информация за извършителя или е забелязал нещо подозрително в района, да подаде сигнал до компетентните органи.

"Ще продължим да създаваме магия“, заявяват от цирка и канят публиката да ги подкрепи, защото когато се посяга на изкуството, това засяга цялото общество.