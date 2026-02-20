ЗАРЕЖДАНЕ...
В България близо 56 000 работят без трудов договор
Установените по тази мярка нарушения по осъществяването на трудовите правоотношения са 55 863 бр. Съставени са 4698 акта за установяване на административни нарушения във връзка с констатираните по-горе нарушения.
През 2025 г. за засилване контрола при полагането на недеклариран труд, в неговото най-тежко проявление работата без трудов договор, инспекторите по труда са извършили 5626 бр. "бързи проверки“. Този вид проверки са добра възможност за засилване присъствието на контролните органи в обекти, които са рискови по отношение полагането на недеклариран труд и разширяване обхвата на обектите на контрол с такива, които досега не са проверявани. Те се извършват в извън установеното официално работно време на Агенцията.
През изминалата година констатираните случаи на работа без трудов договор са 3688, като от началото на 2026 г. техният брой е 360.
От Инспекцията по труда напомнят на работещите, че писменият трудов договор с ясно посочени условия на труд и заплащане гарантира в най-пълна степен техните трудови права. Той се сключва преди постъпване на работа. Преди реално да започне работата, работникът или служителят трябва да е получил екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, копие от вписването на началото на трудовото правоотношение, заверено в териториалните дирекции на Националната агенция за приходите (НАП), както и длъжностна характеристика. Работодателят няма право да допуска наетия до работното му място, преди да му предостави тези документи. Писмено договорената заплата е от значение за осигурителния доход, върху който се изчисляват обезщетенията в случай на временна неработоспособност, майчинство, безработица, а в дългосрочен план и пенсията.
Според българското законодателство работата без трудов договор не е маловажно нарушение и при всеки установен такъв случай контролните органи на Инспекцията по труда задължително налагат санкция.
