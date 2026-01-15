ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Управител на аптека: Около 40-50 евро е един пълен курс за лечение срещу грип
Грипът тази зима удря не само здравето ни, но и джоба. В аптеките търсенето расте, а заедно с него и цените на лекарствата.
Пакетът от лекарства включва кашлица, хапчета за температура, както и прахчета за грип, спрей за гърло и хапчета за подсилване на имунната система, е на стойност към 42 евро.
Макар Петрана вече да се е излекувала, разходите по възстановяването от вируса продължават.
"Платих около 100 лева - взела съм имуностимуланти, най-вече против грипа. Тежка е ситуацията за едно семейство, особено, ако доходите не са големи. Със сигурност с по един, два до 3 лева е повишено всяко", смята тя.
Докато хората чакат реда си на опашка, от другата страна на касата ни посреща.
"Ако говорим в евро - вече около 40-50 евро е един пълен курс за лечение. Няма увеличение. Цената на лекарствата, които са с рецепта, са си регулирани, така че няма спекулации там", поясни пред Bulgaria On Air Мария Томова, управител на аптека.
"От новата година няма презапасяване, може би хората си пазят доходите вече, не е като миналата година", допълни Мария.
Според формулата на математика от Българската академия на науките (БАН) проф. Огнян Кунчев 11 хиляди души у нас ще са жертва на заразата в пика ѝ.
Проф. Кунчев, че един от възможните пикове на грипа е средата на февруари.
При други сценарии, които той отчете за "по-вероятни" - между първата и втората седмица на февруари, като "най-реалистични" са данните за пик в началото на февруари.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 21
|предишна страница [ 1/4 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Почина Нико Стоянов
11:04 / 15.01.2026
Емил Нешев каза коя е основната причина за инцидентите в планинит...
10:44 / 15.01.2026
Най-популярният брокер в България подарява апартамент в Пловдив
10:00 / 15.01.2026
НС реши: Лихвата по кредитите за студенти пада
10:03 / 15.01.2026
Сдружението за достъпна и качествена храна: До 10% от храните са ...
09:50 / 15.01.2026
Финансовият директор на най-големия частен работодател в България...
09:33 / 15.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Най-после има повод да празнува, честито!
15:39 / 13.01.2026
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
13:24 / 14.01.2026
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
13:20 / 13.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS