Украинец блъсна македонец на ски писта в Пампорово, счупи му ребра

© На 9 януари 2026 г. около 15:20 ч. в ски зона на Пампорово е възникнал инцидент, при който 28-годишен украински гражданин при каране на ски е застигнал и блъснал 43-годишен македонски гражданин. Вследствие на сблъсъка македонският гражданин е получил фрактури на ребра.



На място му е оказана медицинска помощ от ПСС – Пампорово, след което е транспортиран в МБАЛ "Д-р Братан Шукеров“ Смолян за допълнителни изследвания и лечение, без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство, съобщиха от полицията в Смолян.