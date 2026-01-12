ЗАРЕЖДАНЕ...
|Украинец блъсна македонец на ски писта в Пампорово, счупи му ребра
На място му е оказана медицинска помощ от ПСС – Пампорово, след което е транспортиран в МБАЛ "Д-р Братан Шукеров“ Смолян за допълнителни изследвания и лечение, без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство, съобщиха от полицията в Смолян.
