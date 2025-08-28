Учителят, задържан за сексуални контакти с 13-годишно момиче, се изправя пред съда

© Очаква се съдът да гледа мярката за неотклонение на 31-годишен учител по физическо, задържан за сексуално посегателство над 13-годишно момиче в София.



Софийската районна прокуратура му повдигна обвинение, след като седмокласничката подала жалба в полицията.



По първоначална информация двамата поддържали отношения от средата на втория учебен срок. Престъплението се наказва с лишаване от свобода от 2 до 8 години.