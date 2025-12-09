ИЗПРАТИ НОВИНА
Това е най-голямото село в Родопите и четвърто по население в цяла България
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:59Коментари (0)2135
©
Драгиново е село в Южна България, община Велинград, област Пазарджик. То е четвъртото по големина село в България по население с настоящ адрес - 4691 души.

Името на селото до 1966 година е Корова, а от 1966 до 1971 година – Корово. На 22 юни 1971 година селото е преименувано на Драгиново в чест на литературния герой на Стефан Захариев поп Методий Драгинов.

Село Драгиново се намира в планински район в Западните Родопи. Най-ранните сведения за съществуването на селото се съдържат в регистъра на доганджиите-соколари от 1477 г., където самото село е отбелязано под името Корова (от тур. Kuru-ova – "Сухо поле“, а под него е записано дословно следното: "Село Корова, спадащо към Филибе. Къщи (неверници) – 1. Доход – 99 (акчета)“.

Соколарският регистър е регистър на население, натоварено със специални задължения, и затова не описва цялото население на селищата, чиито имена се срещат в него.

Според данни от османски регистър през 1516 г. в селото живеят 46 домакинства и 2 вдовици. През 1528 г. за селото са отчетени 70 семейства. Като село Корова, спадащо към нахията Чепине, е описано и в подробния регистър на доганджиите-соколари от 1560 г. 

За първи път мюсюлмани в селото са отразени през 1570 г., като са отбелязани 3 мюсюлмански и 55 християнски домакинства. В следващия документ от 1595 г. се споменава за 1 мюсюлманско и 45 християнски семейства.

През 1633, 1639 и 1641 година са отчетени 70 домакинства. През 1696 г. броят на християнските семейства спада на 31. От документ, написан през 1712 г., става ясно, че в Корова по онова време живеят 115 мюсюлмански и 2 християнски семейства. В документ за селото от 1842 г. се споменава, че там живеят 116 само мюсюлмански семейства

Според Стефан Захариев към 1850 година в Корово има 40 помашки къщи и 130 жители-помаци. Според преброяването на населението в Царство България през 1910 година, към 31 декември същата година в Драгиново (Корово) живеят 1188 помаци.

През 1913 година жителите на селото са засегнати от насилственото покръстване на помаците и в резултат част от населението емигрира в село Акьорен, (област Истанбул, община Силиври), Турция.

Драгиново е най-голямото село в област Пазарджик по население с 5027 жители по постоянен адрес. Жителите на селото са помаци.







