Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Българският поет Тома Марков е приет в болница в тежко здравословно състояние. Към момента той вече е с подновени здравноосигурителни права благодарение на бързата реакция и съдействие на приятели и познати.

Все още няма яснота относно точната диагноза и продължителността на болничния му престой. Известно е, че състоянието му е свързано със сериозни проблеми с белите дробове и черния дроб, като предстоят допълнителни изследвания за уточняване на здравословния му статус.

В отговор на ситуацията, група негови близки и приятели са инициирали събирането на малък фонд за подкрепа. Средствата ще бъдат използвани за покриване на неотложни разходи по време на лечението му - болнични консумативи, медицински прегледи, лекарства, както и за базови нужди извън болницата като наем, храна и текущи разходи през следващия месец.

Организаторите на акцията подчертават, че инициативата не представлява формална дарителска или медицинска кампания, а е акт на солидарност към човек на изкуството в труден момент. Липсата на точна финансова рамка се дължи на ограничената информация от лечебното заведение на този етап.

Ориентировъчният бюджет, изготвен от приятелите му, включва:

200 евро за болнични консумативи

500 евро за прегледи и лекарства

800 евро за наем, храна и други битови разходи

Със знанието и съгласието на поета е публикувана и сметка в Revolut за набиране на средства, като целта е да се избегне усложняване на процеса със специална дарителска банкова сметка.

С негово знание и одобрение публикувам сметка по Револют за дарения, защото специална дарителска сметка ще усложни процеса:

Револют: Danislava Toshkova

@wethereflektor

IBAN:

LT24 3250 0275 2539 1168

Телефон: +359887438293

Въпреки тежкото си състояние Марков не спира да качва в страницата си във фейсбук по едно стихотворение всяка сутрин. Ето едно от последните му:

ТАМ НА ОСЕМНАЙСТИ МАРТ

ама много е смешно

ще ви разкажа - ще видите

в едно старо стихотворение

бях писал за себе си

че съм един вечен пушач

пред вратите на човешките болници

и сега ето ме тук и мен

по неприятен повод

почти отчаян пациент и

нали вече в болниците не се пуши

а аз съм възпитан човек

слизам за фас долу под стълбището

и пак аз се превръщам в пушач

пред вратите на човешките болници

и ви казвам - какво нещо само

твърде дълго сънувах но

от друга страна когато човек

се събуди среща себе си

и дали го разбира или не

протича усещането че

само чувството пребъдва

много е смешно - нали

Създател е на литературния кръг "Бързалитература“, определян от него като "лейбъл“ и "групировка“, в който влизат още българските писатели Момчил Николов, Радослав Парушев, Стефан Иванов. Тома Марков е редактор на книги на Хайнер Мюлер, Чарлз Буковски, Любомир Левчев, на книги на авторите на "БързаЛитература“, както и на много други. Автор е на пиесите: "Забравен от някого тромпет“, "Кофите“, "Боливуд“, както и на "Трима със сиви шушляци“ в съавторство с Мартин Карбовски.

Работил е за списанията "Егоист“, "Плейбой“, "Мениджър“ и е публикувал в Poetry Magazine, както и ORIENT EXPRES, Лондон, под редакцията на Фиона Сампсън.

Известен е с колоритния и театрален начин, по който представя литературата пред публика