Тома Марков е приет в болница в тежко състояние
Все още няма яснота относно точната диагноза и продължителността на болничния му престой. Известно е, че състоянието му е свързано със сериозни проблеми с белите дробове и черния дроб, като предстоят допълнителни изследвания за уточняване на здравословния му статус.
В отговор на ситуацията, група негови близки и приятели са инициирали събирането на малък фонд за подкрепа. Средствата ще бъдат използвани за покриване на неотложни разходи по време на лечението му - болнични консумативи, медицински прегледи, лекарства, както и за базови нужди извън болницата като наем, храна и текущи разходи през следващия месец.
Организаторите на акцията подчертават, че инициативата не представлява формална дарителска или медицинска кампания, а е акт на солидарност към човек на изкуството в труден момент. Липсата на точна финансова рамка се дължи на ограничената информация от лечебното заведение на този етап.
Ориентировъчният бюджет, изготвен от приятелите му, включва:
200 евро за болнични консумативи
500 евро за прегледи и лекарства
800 евро за наем, храна и други битови разходи
Със знанието и съгласието на поета е публикувана и сметка в Revolut за набиране на средства, като целта е да се избегне усложняване на процеса със специална дарителска банкова сметка.
С негово знание и одобрение публикувам сметка по Револют за дарения, защото специална дарителска сметка ще усложни процеса:
Револют: Danislava Toshkova
@wethereflektor
IBAN:
LT24 3250 0275 2539 1168
Телефон: +359887438293
Въпреки тежкото си състояние Марков не спира да качва в страницата си във фейсбук по едно стихотворение всяка сутрин. Ето едно от последните му:
ТАМ НА ОСЕМНАЙСТИ МАРТ
ама много е смешно
ще ви разкажа - ще видите
в едно старо стихотворение
бях писал за себе си
че съм един вечен пушач
пред вратите на човешките болници
и сега ето ме тук и мен
по неприятен повод
почти отчаян пациент и
нали вече в болниците не се пуши
а аз съм възпитан човек
слизам за фас долу под стълбището
и пак аз се превръщам в пушач
пред вратите на човешките болници
и ви казвам - какво нещо само
твърде дълго сънувах но
от друга страна когато човек
се събуди среща себе си
и дали го разбира или не
протича усещането че
само чувството пребъдва
много е смешно - нали
Създател е на литературния кръг "Бързалитература“, определян от него като "лейбъл“ и "групировка“, в който влизат още българските писатели Момчил Николов, Радослав Парушев, Стефан Иванов. Тома Марков е редактор на книги на Хайнер Мюлер, Чарлз Буковски, Любомир Левчев, на книги на авторите на "БързаЛитература“, както и на много други. Автор е на пиесите: "Забравен от някого тромпет“, "Кофите“, "Боливуд“, както и на "Трима със сиви шушляци“ в съавторство с Мартин Карбовски.
Работил е за списанията "Егоист“, "Плейбой“, "Мениджър“ и е публикувал в Poetry Magazine, както и ORIENT EXPRES, Лондон, под редакцията на Фиона Сампсън.
Известен е с колоритния и театрален начин, по който представя литературата пред публика
Кредитен експерт: Животът поскъпна и хората с по-ниски доходи постепенно се оттеглят от пазара на имоти
Участниците в пазара на имоти трябва да се подготвят за различно от тяхното първоначално очакване
