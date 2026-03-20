Българският поет Тома Марков е приет в болница в тежко здравословно състояние. Към момента той вече е с подновени здравноосигурителни права благодарение на бързата реакция и съдействие на приятели и познати.Все още няма яснота относно точната диагноза и продължителността на болничния му престой. Известно е, че състоянието му е свързано със сериозни проблеми с белите дробове и черния дроб, като предстоят допълнителни изследвания за уточняване на здравословния му статус.В отговор на ситуацията, група негови близки и приятели са инициирали събирането на малък фонд за подкрепа. Средствата ще бъдат използвани за покриване на неотложни разходи по време на лечението му - болнични консумативи, медицински прегледи, лекарства, както и за базови нужди извън болницата като наем, храна и текущи разходи през следващия месец.Организаторите на акцията подчертават, че инициативата не представлява формална дарителска или медицинска кампания, а е акт на солидарност към човек на изкуството в труден момент. Липсата на точна финансова рамка се дължи на ограничената информация от лечебното заведение на този етап.Ориентировъчният бюджет, изготвен от приятелите му, включва:200 евро за болнични консумативи500 евро за прегледи и лекарства800 евро за наем, храна и други битови разходиСъс знанието и съгласието на поета е публикувана и сметка в Revolut за набиране на средства, като целта е да се избегне усложняване на процеса със специална дарителска банкова сметка.С негово знание и одобрение публикувам сметка по Револют за дарения, защото специална дарителска сметка ще усложни процеса:Револют: Danislava Toshkova@wethereflektorIBAN:LT24 3250 0275 2539 1168Телефон: +359887438293Въпреки тежкото си състояние Марков не спира да качва в страницата си във фейсбук по едно стихотворение всяка сутрин. Ето едно от последните му:ТАМ НА ОСЕМНАЙСТИ МАРТама много е смешноще ви разкажа - ще видитев едно старо стихотворениебях писал за себе сиче съм един вечен пушачпред вратите на човешките болниции сега ето ме тук и менпо неприятен поводпочти отчаян пациент инали вече в болниците не се пушиа аз съм възпитан човекслизам за фас долу под стълбищетои пак аз се превръщам в пушачпред вратите на човешките болниции ви казвам - какво нещо самотвърде дълго сънувах ноот друга страна когато човексе събуди среща себе сии дали го разбира или непротича усещането чесамо чувството пребъдвамного е смешно - налиСъздател е на литературния кръг "Бързалитература“, определян от него като "лейбъл“ и "групировка“, в който влизат още българските писатели Момчил Николов, Радослав Парушев, Стефан Иванов. Тома Марков е редактор на книги на Хайнер Мюлер, Чарлз Буковски, Любомир Левчев, на книги на авторите на "БързаЛитература“, както и на много други. Автор е на пиесите: "Забравен от някого тромпет“, "Кофите“, "Боливуд“, както и на "Трима със сиви шушляци“ в съавторство с Мартин Карбовски.Работил е за списанията "Егоист“, "Плейбой“, "Мениджър“ и е публикувал в Poetry Magazine, както и ORIENT EXPRES, Лондон, под редакцията на Фиона Сампсън.Известен е с колоритния и театрален начин, по който представя литературата пред публика