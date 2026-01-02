ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тежко отмъщение от бившата за един българин в първите дни от 2026 година
Бившата му приятелка му е оставила цветни послания по колата и не е пропуснала да уточни, че са от нея.
Случката се е развила в района на мол София на бул. "Александър Стамболийски".
Какви точно са пожеланията на вече не-влюбената девойка - можете да видите в галерията.
