© Фейсбук виж галерията Тежко и горчиво отмъщение получи един столичанин в първите дни на новата година.



Бившата му приятелка му е оставила цветни послания по колата и не е пропуснала да уточни, че са от нея.



Случката се е развила в района на мол София на бул. "Александър Стамболийски".



Какви точно са пожеланията на вече не-влюбената девойка - можете да видите в галерията.