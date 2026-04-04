Движението по път II-99 Бургас - Малко Търново в района на Приморско се осъществява двупосочно в една лента поради ПТП. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция", съобщиха от АПИ.

Причината - катастрофа между два автомобила на отбивката за плаж "Перла" край Приморско, уточняват от полицията в Бургас.

Около 13:00 часа на водачката на едната кола ѝ е прилошало, което води до навлизане в лентата за отсрещно движение. Там тя се блъска челно в друг автомобил. Пострадали са трима души, откарани са в болница:

"Били са контактни при пристигане на екипите на полицията и бърза помощ", уточни говорителят на ОДМВР-Бургас Цветелина Рандева. Движението в района не е ограничено, но е затруднено.