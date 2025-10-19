ИЗПРАТИ НОВИНА
Тапа на АМ "Тракия", шофьорите излизат от колите си
Автор: Илиана Пенова 10:44Коментари (0)203
Тапа при разклона за Ихтиман на АМ "Тракия" в посока София, съобщи репортер на "Фокус". Движението е спряло.

Вероятната причина е ремонтът в района на аутобана. "Хората излизат от колите си", допълва той.

Шофирайте внимателно и със съобразена скорост!



