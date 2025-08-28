ИЗПРАТИ НОВИНА
Стана ясно кой е младежът, загинал заедно с Габриела Драгоманска
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:23
©
Поредна трагедия разтърси държавата. В нощта срещу сряда 18-годишната Габриела Драгоманска загина при ужасяваща катастрофа край Котел.

Инцидентът е станал, след като автомобил, управляван от неин приятел – 20-годишният Калоян, излиза от пътното платно и се преобръща в канавката. Младото момиче издъхва за минути, покосено от тежки травми. С нея загива и приятелят и от компанията – Джaнер Орманлиев. Шофьорът и още един пътник от лекия автомобил са откарани по спешност в болница.

На мястото на трагедията пристигат екипи на полицията и следствена група, която извършва оглед и събира доказателства. Пътният участък е бил временно затворен, като движението е регулирано от екипи на "Пътна полиция“.

Причините за катастрофата тепърва ще се изясняват. Със заповед на кмета на Община Котел Коста Каранашев, във връзка с тежката пътнотранспортна злополука от 27 август 2025 г., при която загинаха двамата младежи от града, а други двама са настанени в болница, е обявен тридневен траур на територията на община Котел за периода 27 – 29 август 2025 г. включително.







