|Сплашване заради сигнал за купуване на гласове: Мъж бе пребит от бивш кмет и сина му в Старозагорско?
Побоят е станал в следобедните часове днес след преследване по улиците на града. Според разказа на потърпевшия, той е бил засечен от автомобила на бившия градоначалник и неговата охрана, докато се е прибирал от автосервиз извън града.
Нападението е станало на територията на търговска база, където има видеонаблюдение. Пострадалият си е извадил медицинско и е подал сигнал в полицията.
Към този момент няма официална информация от ОДМВР-Стара Загора.
От Районна прокуратура-Стара Загора заявиха, че по случая е образувано досъдебно производство. Към момента се извършват действия по разследването, а повече подробности ще бъдат дадени през утрешния ден.
