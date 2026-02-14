ЗАРЕЖДАНЕ...
|Специалист: Адвокатстващите на извратеняците от хижа "Петрохан" затъват все повече
Последното, което тиражират, е, че понеже в случая не ставало дума за сексуални отношения с малолетно лице (под 14-годишна възраст), което родителите са поверили на грижите на "ламата", а за такива с непълнолетно, на 15-годишна възраст, то това не било престъпление, понеже било доброволно.
Трябва да е ясно следното: престъпление по чл. 151, ал. 3 от НК е: съвкупление с непълнолетно лице "чрез използване на положение на зависимост или надзор". Става дума за непълнолетно лице, поверено за грижа, обучение, тренировки, духовно развитие, настойничество и прочие. Това се разбира под "зависимост или надзор", има достатъчно съдебна практика и доктринални публикации по темата.
Съгласието на непълнолетното лице и доброволният характер на сексуалните отношения с лицето, под чийто надзор са, или от което са в зависимост, са напълно ирелевантни и не отменят престъпния характер на деянието. Това е така, защото се приема, че съгласието на непълнолетния се формира не автономно, а под: психологически натиск, влияние от авторитет, страх от последици, емоционална зависимост и др.
Казусът в Петрохан е точно от такова естество.
Но хайде наказателноправниците да обясняват по-активно всичко това, защото на мен, като конституционалист, не ми е работа.
