От началото на март Национално тол управление внедри нова функционалност с изкуствен интелект, която позволява гражданите да получават уведомления веднага след обработка на подадените от тях заявления за административно обслужване, съобщи АПИ.
Функционалността се използва при следните услуги:
- промяна на регистрационен номер на пътно превозно средство;
- корекция на допусната техническа грешка при деклариране на данни – например - регистрационен номер, държава на регистрация или категория на превозното средство;
- уведомяване при прехвърляне на собственост на превозно средство, за което е издадена безплатна електронна винетка, включително отразяване на отказ от право на такава винетка.
След приключване на обработката от служител на конкретната услуга, системата автоматично генерира и изпраща уведомления до гражданина. По този начин значително се съкращава времето за информиране и се намалява рискът от пропуски. Уведомяването се изпраща на имейл на български и английски език или чрез телефонно обаждане на български език, което гарантира бърз и удобен достъп до информация за резултата от подаденото заявление.
Иновативното решение повишава ефективността на обслужването и улеснява комуникацията. Средно за седмица се обработват около 600 заявления от различните видове, като автоматизираното уведомяване осигурява по-голяма проследимост и последователност в процеса.
Изкуственият интелект вече се използва в различни технически дейности на Националното тол управление, а настоящата функционалност е важна стъпка към модернизацията на административните услуги и създава основа за по-широкото прилагане на интелигентни решения в полза на потребителите - за по-бързо, по-точно и по-прецизно обслужване.
Софтуерен робот в Тол управлението ще праща автоматично уведомления на гражданите
