|Собственикът на bTV и Yettel продава банка
През юни PPF Group и нейните акционери обявиха, че са постигнали споразумение с ForteBank за продажбата на целия си дял в Home Credit Bank Казахстан. Макар финансовите параметри на трансакцията да не бяха публично оповестени, приключването ѝ беше обвързано със стандартните за подобен тип сделки регулаторни разрешения, които вече са факт.
Според Катержина Йираскова, председател на PPF Financial Holdings и бъдещ съизпълнителен директор на PPF Group, сделката е част от по-широката стратегическа трансформация на групата.
"От старта си през 2005 г. Home Credit Bank Казахстан се разви като една от водещите банки от този тип в страната. През това време банката е обслужила милиони казахстанци. Днешното съобщение бележи нова глава в историята на този бизнес, който съм уверена, че ще продължи да се развива успешно под нова собственост. Това е и още едно доказателство за продължаващата стратегическа ориентация на PPF към западните пазари“, посочва Йираскова.
Home Credit оперира в Казахстан от 2005 г., като това е четвъртият пазар за финансовото подразделение на PPF Group след основаването му в Чехия през 1997 г. Компанията стартира дейността си в страната като напълно лицензирана банка, фокусирана върху потребителското финансиране, и бързо се утвърждава като лидер в сегмента на POS-кредитите.
Купувачът ForteBank е една от водещите банки във финансовия сектор на Казахстан. Институцията е основана през 2015 г. и е публично дружество, листнато на Казахстанската фондова борса (KASE).
PPF Group е международен холдинг с широко портфолио от активи в сферата на финансите, телекомуникациите, медиите и недвижимите имоти. В България групата притежава медията bTV и телекомуникационния оператор Yettel.
