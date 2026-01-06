Собственикът на bTV и Yettel продава банка

© Международният инвестиционен холдинг PPF Group успешно приключи продажбата на 100% от Home Credit Bank Казахстан (HCB-KZ), както и на свързаните с нея дружества, на казахстанската ForteBank. Сделката, обявена първоначално на 27 юни 2025 г., е финализирана след получаване на всички необходими регулаторни одобрения в Казахстан, съобщават от банката.



През юни PPF Group и нейните акционери обявиха, че са постигнали споразумение с ForteBank за продажбата на целия си дял в Home Credit Bank Казахстан. Макар финансовите параметри на трансакцията да не бяха публично оповестени, приключването ѝ беше обвързано със стандартните за подобен тип сделки регулаторни разрешения, които вече са факт.



Според Катержина Йираскова, председател на PPF Financial Holdings и бъдещ съизпълнителен директор на PPF Group, сделката е част от по-широката стратегическа трансформация на групата.



"От старта си през 2005 г. Home Credit Bank Казахстан се разви като една от водещите банки от този тип в страната. През това време банката е обслужила милиони казахстанци. Днешното съобщение бележи нова глава в историята на този бизнес, който съм уверена, че ще продължи да се развива успешно под нова собственост. Това е и още едно доказателство за продължаващата стратегическа ориентация на PPF към западните пазари“, посочва Йираскова.



Home Credit оперира в Казахстан от 2005 г., като това е четвъртият пазар за финансовото подразделение на PPF Group след основаването му в Чехия през 1997 г. Компанията стартира дейността си в страната като напълно лицензирана банка, фокусирана върху потребителското финансиране, и бързо се утвърждава като лидер в сегмента на POS-кредитите.



Купувачът ForteBank е една от водещите банки във финансовия сектор на Казахстан. Институцията е основана през 2015 г. и е публично дружество, листнато на Казахстанската фондова борса (KASE).



PPF Group е международен холдинг с широко портфолио от активи в сферата на финансите, телекомуникациите, медиите и недвижимите имоти. В България групата притежава медията bTV и телекомуникационния оператор Yettel.