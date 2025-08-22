ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Собственик на хотел: Намаляваме цените, причинява се дискомфорт на нашите гости
"Защо в крайна сметка това затваряне в работно време на пътя не се случи след като мине летният сезон, след 21-22 септември, а се случва точно сега, когато е пик на сезона и то в един период от време от 8.00 до 17.00 ч., когато е основният трафик и в който период най-активно пътуват туристите", заяви пред БНТ Радост Костадинова, хотелиер.
Районът на Триград е популярна туристическа дестинация и голяма част от местните хора разчитат на летния сезон, за да имат средства през зимата. А така със затварянето на пътя нарастват страховете за отлив на туристи.
"Ние в момента намаляваме цените на услугите си заради това, че се причинява дискомфорт на нашите гости, тъй като те ще се наложи да пътуват с минимум час, даже час и половина, повече по обходните маршрути през Доспат и през Пампорово и то през един участък, който е пълен със завои. Това е изключителен дискомфорт, очакваме спад", допълни Радост Костадинова, хотелиер.
"Да, има обходен маршрут, но туристът не се интересува от обходния маршрут, притеснява се и така канселират резервациите", коментира инж. Николай Юруков, зам.-кмет на Девин.
"Туризмът в Девин, Широка лъка, в Стойките, както и тук местни хотелиери, които сме, закъсваме с работата, а сме ангажирали сезонни работници по 20 човека, на които плащаме ежедневно. Това също е голям проблем", заяви Николай Чилингиров, хотелиер.
Според областната администрация в Смолян аварийният ремонт и укрепването на участъка са наложителни.
"С Агенция "Пътна инфраструктура" сме го обсъждали да се постигне оптимален вариант, за да няма засегнати, ама то няма как при положение, че трябва да се работи по обекта. Все пак сравнително бързо стартираха строително-монтажните работи, тъй като е възложено на инженеринг, трябваше да се изготви и проектът. Балансът е труден, защото лятото е туристически сезон, но пък е и подходящо за извършване на ремонтни дейности. Затова нали само в рамките на работния ден е затворено", каза още Захари Сираков, областен управител на Смолян.
Пълното затваряне на пътя важи за работните дни от седмицата и през това време може да се използват обходни маршрути през Пампорово и Доспат.
В събота и неделя движението е свободно, като се регулира със светофарна уредба. Временната организация на движението е в сила до 30 септември, а срокът за изпълнение на ремонтните дейности е 60 календарни дни.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Булката от сватбата с десетки натровени: Ядохме кюфтета, пържоли,...
09:51 / 22.08.2025
Пожарни сирени и линейка на АМ "Тракия" заради тежка катастрофа
10:14 / 22.08.2025
Забрана на гел лакове с опасна съставка от 1 септември
09:33 / 22.08.2025
Бизнесмен: Имаме най-чистото море, но най-големият ни курорт тъне...
08:59 / 22.08.2025
Бащата на прегазената от АТВ жена: Младежът е терорист
08:45 / 22.08.2025
Вариант 11 се падна на матурата по български език и литература
08:23 / 22.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Генерале, честито!
08:47 / 20.08.2025
Връзка на Кейт Мидълтън отново излезе наяве
16:31 / 20.08.2025
Известно семейство започва нов бизнес
14:44 / 20.08.2025
Наш топ курорт удари конкуренцията от Гърция и Турция
08:58 / 21.08.2025
Само на 53 г. почина президентът на "Лайънс клуб" Пловдив
16:09 / 20.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS