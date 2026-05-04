Подготовката за новия летен сезон по българското Черноморие преминава под знака на сериозно напрежение, тъй като хотелиерите са изправени пред критичен недостиг на работна ръка. Този проблем, който се задълбочи осезаемо след ковид кризата, принуждава бизнеса да търси нестандартни решения далеч извън границите на страната. Според собственици на обекти в Кранево, основната причина за липсата на кадри е масовата преквалификация на персонала по време на пандемията, съчетана с ниското заплащане и чисто сезонния характер на работата, който не привлича нови попълнения.

През последните години стратегията за наемане на служители претърпя значителна еволюция. Първоначално браншът разчиташе на украински граждани по облекчени процедури, а по-късно се насочи към по-далечни дестинации като Бали, Бангладеш и Непал. Влизането на България в Шенген обаче промени правилата, като спря издаването на визи за работници от определени държави поради висок риск от миграция към вътрешността на Евросъюза. Това доведе до нова вълна на преориентиране, като в момента фокусът пада върху държави от Средна Азия като Узбекистан, Киргизстан и Казахстан.

Процесът по внос на кадри от страни извън Европейския съюз остава изключително тромав и скъп. Хотелиерите са длъжни да стартират процедурите още в началото на годината, но дори тогава сроковете често не се спазват от администрацията. Ситуацията се усложнява допълнително от геополитическото напрежение в Близкия изток, което води до рязък скок в цените на самолетните билети.

"Около 2000 евро струва на хотелиер да си доведе един чуждестранен работник", посочи пред БНТ Христо Желев, който има хотел в Балчик. Работодателят трябва да поеме настаняването му, както и всички транспортни разходи.

В северната част на Черноморието, около Балчик, ситуацията е малко по-различна заради близостта с Молдова и изненадващия интерес от страна на румънски граждани, за които не са необходими визи. Въпреки усилията за внос на персонал, браншът все пак се опитва да намери начин да върне българите обратно в туризма. Основната дългосрочна стратегия включва трансформирането на сезонните обекти в целогодишни чрез предлагане на СПА услуги и спортни занимания. По този начин собствениците се надяват да осигурят постоянна заетост и да съхранят квалифицираните кадри, вместо всяка пролет да започват битката за персонал отначало.