|Смъртта на детето в Несебър: Капитанът на лодката лично тествал въжетата
Припомняме, че 8-годишното дете от Разлог загина при инцидент с парасейлинг в понеделник. В съдебната зала стана ясно, че именно морякът Камен Тенев е поставил коланите на детето, а след трагедията е изхвърлил в морето скъсаните рейки.
Прокуратурата представи и снимки, на които ясно се виждат повредените колани. Адв. Радиева ги е видяла. "От едната страна – там, където единият колан се захващаше, висеше някакво конче. Леко беше усукано въжето. Не видях някакво разплитане или нещо видимо, което да показва, че тези колани не са в добро състояние", каза юристът.
Обвиняемите споделили на защитата, че имат съмнения, че конкурентна фирма е саботирала дейността им, тъй като преди инцидента те и въжетата стоели в лодката, до която всеки имал достъп. Съмнения имало и че скъсаните колани са техни. "Моят клиент каза, че не може да повярва, че са се скъсали, защото били нови – на 2 години. Лично той ги бил пробвал, дърпайки кола с тях", подчерта адв. Радиева пред NOVA.
Капитанът на лодката споделил с адвоката си, че само погледнал трудовия договор, когато го подписвал, но нямал копие от него. Бил назначен на 4-часов работен ден като общ работник.
