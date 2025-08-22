ИЗПРАТИ НОВИНА
Смъртта на детето в Несебър: Капитанът на лодката лично тествал въжетата
Автор: ИА Фокус 08:22Коментари (0)1143
© NOVA
Говори адвокатът на един от обвинените в смъртта на 8-годишния Иван в Несебър. Ваня Радиева защитава Христо Раев, който е капитанът на лодката. Той единствен беше освободен под парична гаранция от 5000 лева. Колегите му - касиерът на парасейлинг обекта Петко Стефанов и морякът Камен Тенев, останаха в ареста.

Припомняме, че 8-годишното дете от Разлог загина при инцидент с парасейлинг в понеделник. В съдебната зала стана ясно, че именно морякът Камен Тенев е поставил коланите на детето, а след трагедията е изхвърлил в морето скъсаните рейки.

Прокуратурата представи и снимки, на които ясно се виждат повредените колани. Адв. Радиева ги е видяла. "От едната страна – там, където единият колан се захващаше, висеше някакво конче. Леко беше усукано въжето. Не видях някакво разплитане или нещо видимо, което да показва, че тези колани не са в добро състояние", каза юристът.

Обвиняемите споделили на защитата, че имат съмнения, че конкурентна фирма е саботирала дейността им, тъй като преди инцидента те и въжетата стоели в лодката, до която всеки имал достъп. Съмнения имало и че скъсаните колани са техни. "Моят клиент каза, че не може да повярва, че са се скъсали, защото били нови – на 2 години. Лично той ги бил пробвал, дърпайки кола с тях", подчерта адв. Радиева пред NOVA.

Капитанът на лодката споделил с адвоката си, че само погледнал трудовия договор, когато го подписвал, но нямал копие от него. Бил назначен на 4-часов работен ден като общ работник.


