Скандално разкритие: Дом за "платена любов" на метри от Народното събрание? 
Автор: ИА Фокус 19:50Коментари (0)340
© bTV
Публичен дом срещу "Партийния дом“ – това сигнализираха жители на bTV от центъра на София, живеещи срещу Народното събрание - бившия "Партиен дом“. Хората се оплакват, че вече трета година в един от апартаментите на жилищната сграда цъфти бизнес с платена любов. Жриците на любовта и техните клиенти вдигали шум, нарушавали хигиената и притеснявали живущите.

История за проституцията, регламентацията й у нас и пречките да се търси отговорност за сводничество и отдаване на имоти за бизнеса.

Апартамент в централна жилищна сграда на пъпа на София - намира се на метри от Народното събрание. Делят ги само няколко метра от столичния булевард "Княз Александър Дондуков“. Според съседите в сградата, в апартамента на третия етаж процъфтява бизнес с платена любов.

"Публичен дом срещу партийния дом? Не, не звучи пресилено. Това е самата действителност. И лошото е, че при положение, че Народното събрание отсреща и е опасано с камери, до настоящия момент да не се вземат никакви мерки. Остава да поканят и някой от Народното събрание и да стане връзката абсолютна", казва Николай Беров, обитател на сградата отсреща. 

Адвокат Николай Беров работи в кантората си в сградата. В нея има още офиси - на "Федерация на потребителите в България“ и асоциацията "Детско развитие“. В останалите апартаменти живеят още близо 30 души. Хората на няколко пъти сигнализират полицията, че имотът се използва за проституция.

"От повече от две години се нанесоха непознати за нас лица, които вкарват различни жени и ги посещават различни граждани, предимно чужденци, араби. И за нас е недопустимо. Мръсотията и шума са в изключителна степен. Отделно от това, повечето от живущите се оплакват, че постоянно в сградата се носят миризми на марихуана и други вещества, които вероятно се ползват", разказва Беров.

Проблемът на хората е главно в хаоса, мръсотията и шума, които по думите им съпътствали денонощно съмнителната дейност.

"Цапат и са изключително нагли и агресивни! Имаше повръщано в асансьора", казва Петър Петров, жител на сградата срещу парламента. 

"Първия път, когато разбрах , е появата на двама травестити, които пребиваваха там. Мъже, облечени в женски дрехи с червила, които се държаха доста фриволно. Крещяха включително и по улиците", споделя Калин Русев, също жител на сградата отсреща. 

"Онзи ден, когато излизах оттам с приятелката ми една друга дама, която определено беше на не повече от 13-14 години. И пред приятелката ми, аз викам "добър ден", тя ми вика "Охо, здрасти". Сега трябваше да обяснявам откъде ме познава.

За да установят фактите, репортер на bTV прави проверка със скрита камера. В началото на декември техен репортер под прикритие заговаря тази жена, която редовно влиза и излиза от апартамента. Изчакват я пред входа, след като е пазарувала в близкия магазин.

- Извинявай, по обявата с тебе ли съм разговарял по-рано?

- Да, кажи.

- Ами търся едно момиче тука, по-рано съм идвал.

- Кое момиче? Имам си и колежка горе. 

- Борислава една?

- А искаш ли с мене да бачкаме?

- Ами и със с тебе искам, ама колко е?

- Хайде! Да кажеш. Зависи за колко време искаш.

- За половин час?

- За половинка е 80 лв.

- 80?

- Да.

- А има други - още едно момиче?

- Да, има, ще правим тройка.

- Ама, чакай само, не съм паркирал добре. Да ме изчакаш?

- Ами като искаш, качи се на третия етаж.

Учтиво отклоняват офертата за друг път. В навечерието на Коледа младата жена отново предлага услугите си пред друг репортер под прикритие. Отново влизат вътре - в апартамента срещу парламента.

- За колко време да ти кажа цена?

- Ами ти кажи. 

- Примерно стандартно колко е един час? 

- Стандартно един час ми е 150.

- За с*кс?

- Да. 150.

- Само св*рка да речем за 15 минути.

- е 50 лева.

50?. Добре. Паричките сега ли?

- Сега. 

- Чакай, че портмонето ми в колата май е останало

До консумация на услугата не стигат. Проследяват веригата собственик - наемател. Официално, притежател на апартамента със съмнителната дейност, е лекар от София - д-р Доганов. В телефонен разговор той ни казва, че отдавна се откъснал от имота и не знаел какво става там. Преотстъпил го на грижите на домакин - негов колега и го отдал под наем на друго лице – Георги Чанев. Чанев пък дълго го преотдавал през платформата за кратки наеми, а клиентите се сменяли често. До декември, когато е сключен договор с дългосрочни наематели. Свързваме се с Чанев.

"С тези хора имам сключен договор за наем, те са пълноправни членове на етажната собственост с всички плюсове и минуси. Какво правят и какво не правят там си е тяхна работа", казва Георги Чанев.

На въпроса ни знае ли Чанев какво правят наемателите на апартамента и дали предлагат платена любов той пожела да прекъсне разговора ни. Свързваме се и с домакина на имота, на име Хашим. Той казва, че знае за сигналите за проституция, но до момента е нямал доказателства, а когато види такива, е готов да поиска прекратяване на договорите за наем.

В държави като Германия, Холандия, Белгия, Италия и Гърция проституцията е напълно легализирана, труженичките на любовта са регистрирани и плащат данъци. Когато нещо е на светло, то би работило с ясни правила, на конкретни отредени за целта места, без да безпокои и пречи на редовите граждани, смята адвокат Коев. У нас такава регламентация няма.

 

 








