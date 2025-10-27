ЗАРЕЖДАНЕ...
|Сиромахов: В моя граждански проект е недопустимо държавата да се управлява от тежки простаци и изтрещелите им любовници
"Уважаеми граждани,
От известно време отделни личности ме подканят да създам свой политически проект. Това не е изненадващо, защото всеки българин вече има или политически проект или подкаст. Някои даже имат и двете.
Аз обаче нямам време за глупости, затова никога няма да имам политически проект. Но имам граждански проект, в който са ме възпитали майка ми и баща ми, светла им памет. И този проект ме задължава да напиша няколко думи. Ако искате – прочетете ги.
В моя граждански проект е недопустимо държавата да се управлява от тежки простаци и изтрещелите им любовници.
В моя граждански проект е недопустимо държавната администрация да се занимава предимно с кражби и измами.
В моя граждански проект е недопустимо да бъдат пребивани жени, а после да им се обяснява, че те са си го търсили и вината е изцяло тяхна.
В моя граждански проект е недопустимо прокурори да защитават престъпници и да преследват невинни граждани.
В моя граждански проект е недопустимо да се бият учители и лекари – те трябва да са най-уважаваните хора в обществото.
В моя граждански проект хората влизат в политиката, за да дават, а не да вземат.
В моя граждански проект хората не се правят, че не забелязват отвратителната кочина, в която живеят.
В моя граждански проект грамотността е ценност.
В моя граждански проект хората не са безропотно стадо, което чака властта да му подхвърли някакви подаяния, а поредният чобанин да ги подкара с гегата.
В моя граждански проект е недопустимо справедливостта да бъде потъпквана, а посредствеността да мачка таланта.
В моя граждански проект България е страна, която понякога ражда и добри, честни, талантливи и трудолюбиви хора.
Те не са много. Затова аз ги ценя и ги давам за пример. Такъв е моят граждански проект. И ще го следвам, докато съм жив".
