ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Сиромахов: Най-старата мома отвлича най-стария ерген и го залоства в курника
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:25Коментари (0)1408
©
Интересен пост публикува писателят Иво Сиромахов по повод (не)празнуването на Хелоуин. Публикуваме го без редакторска намеса:

В селото на майкини не признават хелоуин-мелоуин и разни такива американски измишльотини. Днес там празнуват стародавния български празник Малка Договедица.

Жените стават по изгрев слънце и умиват лицата си с газ, мас и оцет. После събират от къщата всички тигани, гевгири и джезвета и си правят от тях огърлици. Най-младата невеста оплита от зелен сезал чорап за свекървата и го накисва в домашна нафта на мийката.

Момите вплитат в косите си арматурна мрежа и я фиксират с полиуретанова пяна. Когато пяната стегне, се отива до черквата, застава се в четиритяхто края на черковния двор и се изнася иконата на Свети Гъдул Балахурлийски. С иконата се обикаля три пъти касата на изипей. После се внася отново в черквата и се целува. Преди залез се пие една чаена чаша топъл антифриз и се изрязват ноктите на петела.

Най-старата мома отвлича най-стария ерген и го залоства в курника. Там той трябва да рендоше и боядише стълбата на кокошките. Момата го държи залостен, докато ѝ хареше.

След залез се палят стари автомобилни гуми, счупени пластмасови легени и пробити бидони и се гадае по дима. Ако отива нагоре – годината ще е гадна. Ако върви настрани – годината ще е още по-гадна.

А буля дойде тая сутрин у майкини и вика: "когато всички американци си сложат мартеници, аз пак ще ги мразя“. Просто така сме устроени.

И се похвали, че вчера влязла в женската си енергия, затова сега спешно заминава на спа-хотел "Гинци луксури уелнес еврибари ризорт“. Там щяла да релаксне, да чилне и да се валидира.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Масово изваждане на кеш от дома, българите тръгват с пълни чанти ...
12:15 / 31.10.2025
Кукушева: Трудно намираме персонал за бранша ни заради нощни смен...
11:39 / 31.10.2025
Делян Добрев: Ограничаваме износа на гориво като превантивна мярк...
11:39 / 31.10.2025
Взаимни обвинения и напрежение между Радостин Василев и Ивелин Ми...
11:29 / 31.10.2025
Какви профилактични прегледи заплаща НЗОК за децата и възрастните...
11:10 / 31.10.2025
Нешка Робева: Честит празник, тиквопоклонци!
09:59 / 31.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Чутовен гаф на Nova
Чутовен гаф на Nova
10:39 / 29.10.2025
Майстор: В над 90% от панелните жилища, строени преди 1990 г., плочата между баните е компрометирана
Майстор: В над 90% от панелните жилища, строени преди 1990 г., плочата между баните е компрометирана
10:38 / 29.10.2025
Хампарцумян: Не е сигурно, че ако сега закупите имот на една цена, след години той няма да струва по-малко
Хампарцумян: Не е сигурно, че ако сега закупите имот на една цена, след години той няма да струва по-малко
10:00 / 30.10.2025
Едно от най-големите имена в попфолка от миналото се завръща
Едно от най-големите имена в попфолка от миналото се завръща
21:07 / 29.10.2025
Родена е на днешната дата в София, приема израелско гражданство, променя имената си
Родена е на днешната дата в София, приема израелско гражданство, променя имената си
09:28 / 29.10.2025
Предложение: Еднаква базова пенсия за всички
Предложение: Еднаква базова пенсия за всички
07:52 / 29.10.2025
Родена е на днешния ден през 1980 г. в Смолян
Родена е на днешния ден през 1980 г. в Смолян
09:43 / 30.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
Кървава катастрофа между мотор и кола на входа на Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: