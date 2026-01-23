ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Шофьори чакат над 15 часа, за да преминат "Капитан Андреево"
За последното денонощие през пункта са преминали близо 3000 камиона в двете посоки, съобщиха от митниците.
Пунктът работи на пълен капацитет, но трафикът е изключително интензивен и струпването от тирове остава.
Шофьори на тежкотоварни автомобили споделят, че чакат над 15 часа, за да преминат границата, пише bTV.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Възможно е още днес България да има нов президент
07:59 / 23.01.2026
България е в топ 5 на страните с повишен риск от бърнаут
23:19 / 22.01.2026
Търговска верига: За момента не приемаме банкноти от 200 и 500 ев...
22:16 / 22.01.2026
Тираджия: Ще си вземем коне и ще тръгнем с файтони, по-евтино ще ...
21:46 / 22.01.2026
Напусна ни един от последните мохикани на българската литература
21:30 / 22.01.2026
Директор на банка: В първите 2 работни дни банковата система приб...
20:56 / 22.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
12:46 / 21.01.2026
Благо Джизъса заминава от България
09:22 / 22.01.2026
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%
16:50 / 22.01.2026
До 10 сантиметра сняг в Пловдив прогнозира НИМХ
08:23 / 21.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS