Шофиране при вятър и поледици: Без резки движения и увеличете дистанцията

© Утре шофьорите трябва да внимават за силен вятър и поледици по пътя. Също така в много части на страната ще се задържи мъгла. Всички това са предпоставки за инциденти по пътищата.



Ето няколко съвети към шофьорите за по-безопасно и сигурно пътуване. Шофирането в тези условия изисква повишено внимание заради риска от загуба на сцепление и внезапни странични силни пориви на вятъра.



Най-важният съвет е да съобразите скоростта с пътните условия. Не забравяйте, че високата скорост увеличава влиянието на вятъра върху автомобила, но в същото време и намалява времето за реакция при поднасяне на лед.



Избягвайте резки движения на волана и спирачките, за да не поднесе автомобилът. Силните пориви на вятъра могат внезапно да изместят колата от траекторията ѝ. Дръжте волана здраво, за да запазите контрол. Внимавайте при изпреварване - камионите и автобусите действат като "щит" срещу вятъра, но при изпреварване ще усетите внезапен удар от вятъра.



При поледица е важно да увеличете дистанцията между вас и другите автомобили. Не забравяйте, че спирачният път върху лед е до 10 пъти по-дълъг. Следете внимателно пътя - мостове, виадукти и открити участъци замръзват първи и са най-изложени на ветрове.



"Черният лед“ е опасен, невидим слой лед. Ако усетите, че воланът стане лек, вероятно сте върху лед – отпуснете газта и не спирайте рязко.



Припомняме, че при мъгла трябва да се използват късите светлини на автомобила, тъй като дългите се отразяват и заслепяват. Включете фаровете за мъгла, ако видимостта е под 100 метра. Внимавайте за конденз вътре в автомобила и използвайте климатика, за да поддържате стъклата чисти.



Избягвайте да паркирате под дървета или билбордове, които могат да паднат при силен вятър или натрупал сняг.



Най-ценният съвет е да шофирате бавно и внимателно, защото някой ви обича и чака!