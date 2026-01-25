ЗАРЕЖДАНЕ...
|Шофиране при вятър и поледици: Без резки движения и увеличете дистанцията
Ето няколко съвети към шофьорите за по-безопасно и сигурно пътуване. Шофирането в тези условия изисква повишено внимание заради риска от загуба на сцепление и внезапни странични силни пориви на вятъра.
Най-важният съвет е да съобразите скоростта с пътните условия. Не забравяйте, че високата скорост увеличава влиянието на вятъра върху автомобила, но в същото време и намалява времето за реакция при поднасяне на лед.
Избягвайте резки движения на волана и спирачките, за да не поднесе автомобилът. Силните пориви на вятъра могат внезапно да изместят колата от траекторията ѝ. Дръжте волана здраво, за да запазите контрол. Внимавайте при изпреварване - камионите и автобусите действат като "щит" срещу вятъра, но при изпреварване ще усетите внезапен удар от вятъра.
При поледица е важно да увеличете дистанцията между вас и другите автомобили. Не забравяйте, че спирачният път върху лед е до 10 пъти по-дълъг. Следете внимателно пътя - мостове, виадукти и открити участъци замръзват първи и са най-изложени на ветрове.
"Черният лед“ е опасен, невидим слой лед. Ако усетите, че воланът стане лек, вероятно сте върху лед – отпуснете газта и не спирайте рязко.
Припомняме, че при мъгла трябва да се използват късите светлини на автомобила, тъй като дългите се отразяват и заслепяват. Включете фаровете за мъгла, ако видимостта е под 100 метра. Внимавайте за конденз вътре в автомобила и използвайте климатика, за да поддържате стъклата чисти.
Избягвайте да паркирате под дървета или билбордове, които могат да паднат при силен вятър или натрупал сняг.
Най-ценният съвет е да шофирате бавно и внимателно, защото някой ви обича и чака!
