Шкварек: Покровителстваните мутри и контролираните цигани са враговете на всеки нормален българин
Автор: Марияна Стойчева 19:26Коментари (0)398
© Facebook
Дълбоко вярвам, че нито едно нормално, работещо, бяло българско семейство в Пазарджик си е продало гласа. Нито едно. Тези хора гласуваха масово за ППДБ, превръщайки ги в де факто първа сила вътре в самия град.

Това написа политическият анализатор Кристиян Шкварек в личния си Facebook профил. 

Вижте пълния текст без редакторска намеса: 

Дълбоко вярвам, че нито едно нормално, работещо, бяло българско семейство в Пазарджик си е продало гласа. Нито едно. Тези хора гласуваха масово за ППДБ, превръщайки ги в де факто първа сила вътре в самия град. Не, защото Пазарджик внезапно се е превърнал в жълтопаветен център на либерализъм. Направиха го, защото за тези хора - работещите, нормални, български семейства от средната класа в страната основен проблем не са нито джендърите, нито "културния марксизъм".

Те не се възпаляват, че през града им минава гей парад, както ние, консерваторите от жълтите павета. За тези хора основен проблем е усещането на обсада. От една страна, вътре в областния им град ги обсаждат мутри и дилъри. От друга, извън града - все повече цигански села. Когато ти си един нормален, работещ българин със семейство някъде из провинцията, това са ти двата големи политически врагове - покровителстваните мутри и контролираните цигани. Следователно е логично да гласуваш срещу тях и в политиката, през когото разпознаеш като най-шумен и заявен противник на съответните им покровители.

Аз имам такива познати извън София и ми е неудобно да им говоря колко страшни са либералите и опасна "постмодерната идеология", докато на улицата им вилнеят не "розови понита", а мутри. Докато градът им го обсаждат не "зеленисти", а цигански села. Напълно ги разбирам, и затова предупреждавам "партиите на статуквото" : изоставите ли тези хора - нормалната, бяла, българска средна класа в провинцията да се оправя сама в една все по-мутризирана и циганизирана среда, въобще не се учудвайте, откъде са се пръкнали толкова много "жълтопаветни", "умнокрасиви" и прочее гласоподаватели далеч от жълтите павета.

Не са се пръкнали. Това са нормалните хора от българската, средна класа из страната, която някога намираше представителство сред вас, но сега се чувства изоставена и обсадена в собствения си град.







