ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Селска кметица взе мерки срещу измамите, свързани с еврото
В листовките са включени конкретни съвети как хората да разпознават съмнителни банкноти, как да реагират при съмнение за фалшиво евро, както и предупреждения срещу нерегламентиран обмен и превалутиране. Посочени са и телефоните за връзка с полицията, към които гражданите могат да се обръщат дори при най-малкото съмнение.
Брошурите се раздават основно в местния магазин, в клуба на пенсионера, както и чрез съседи и роднини, за да достигнат до възможно най-много жители на селото.
"Смятам, че това ще даде ефект и ще помогне на хората да бъдат по-внимателни и информирани“, коментира пред БНР кметът на Смочево Стефка Зашева.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Германец: След 20:00 в България е тишина и спокойствие и не се ст...
09:57 / 20.01.2026
При покупка на стар автомобил от Германия не се заплаща ДДС, при ...
09:18 / 20.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
Проф. Пламен Киров: С този ход на президента изборът на служебен ...
08:43 / 20.01.2026
От днес пътуваме за Гърция по още един чисто нов път
08:16 / 20.01.2026
Много сняг се очаква в Южна България и Предбалкана
08:02 / 20.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
18:03 / 18.01.2026
Един от най-посещаваните нощни клубове в Пловдив се продава
09:42 / 18.01.2026
bTV обяви ново назначение
14:31 / 19.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS