ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Сега е времето за този вид сделка, догодина ще е късно
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:08Коментари (1)3314
© Plovdiv24.bg
Сега е моментът да смените панелката си с апартамент ново строителство, заявиха брокери. Цените на старите имоти са високи и собствениците могат да получат значителна сума при продажба, която да използват за покупка на апартамент ново строителство.

Новите сгради имат редица предимства като по-висока енергийна ефективност, по-добра визия, на собствениците скоро няма да им се налага да дават пари за подмяна на щрангове или ремонт на асансьора. Същевременно предлагането на имоти е ограничено, което е сред причините и цените на апартаментите старо строителство да са високи. Една от причините за това е очакването за влизането ни в еврозоната, което може да доведе до покачване на цените.

Освен това панелките имат своите предимства. Основното е, че купувачът дава пари за реална квадратура, някои държат жилището им да има и отделна кухня, което е характерно за старите апартаменти. Но старото строителство не предлага условията за живот, които предлага новото, категорични са брокери. Затова много хора, които имат финансова възможност, сменят старото си панелно жилище с ново.

Пазарът на имоти в страната има огромен потенциал за растеж, особено сравнявайки го с останалите европейски държави. Освен това българите държат парите си предимно на депозит в банка или купуват имот. Това води до нарастване на търсенето на жилища. Същевременно много собственици на жилища не искат да ги продават. От една страна това е свързано с очакванията цените да нараснат още, а освен това голяма част от хората не виждат друга алтернатива, в която да инвестират парите, получени от продажбата на имот, пише "Труд".







Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
то новото едно строителство-сега е времето да се набутате а брокерчетата да вземат комисионни,че догодина няма да има сделки-ще има само продавачи с по 2-3-4 апартамента за продажба
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Тежка катастрофа край Звъничево
17:35 / 19.08.2025
Авиобаза "Граф Игнатиево" плаща обезщетение на сина на майор Вале...
16:51 / 19.08.2025
И утре ще вали дъжд, вижте къде
16:12 / 19.08.2025
Три от най-големите болници в страната спасиха 9-годишно дете
15:49 / 19.08.2025
Бивш социален министър: В 5 области 45% от населението са пенсион...
15:23 / 19.08.2025
Огромно задръстване на АМ "Тракия"
15:24 / 19.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Отиде си Димитър Димитров
Отиде си Димитър Димитров
19:05 / 17.08.2025
Рускиня: Слънчев бряг се промени! Нашите почти не се чуват, украинците са навсякъде, а местните са недоволни
Рускиня: Слънчев бряг се промени! Нашите почти не се чуват, украинците са навсякъде, а местните са недоволни
12:01 / 18.08.2025
Почина голям актьор
Почина голям актьор
15:33 / 18.08.2025
Два големи континента се приближават един към друг - възможно е образуването на изцяло нов суперконтинент
Два големи континента се приближават един към друг - възможно е образуването на изцяло нов суперконтинент
21:04 / 17.08.2025
Ако работник се пенсионира по чл. 68а, работодателят дължи обезщетение до месец след прекратяването на договора, после плаща с лихва
Ако работник се пенсионира по чл. 68а, работодателят дължи обезщетение до месец след прекратяването на договора, после плаща с лихва
18:43 / 18.08.2025
Земетресение в Южна България рано тази сутрин
Земетресение в Южна България рано тази сутрин
08:33 / 17.08.2025
Пенсионерка: Смешната пенсия от 672 лева не стига, работя без прекъсване вече девет години
Пенсионерка: Смешната пенсия от 672 лева не стига, работя без прекъсване вече девет години
09:47 / 19.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Убийство в Първомай
България в еврозоната
Мъж уби жена си в Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: