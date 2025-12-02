ЗАРЕЖДАНЕ...
|Сарафов е оттеглил жалбата
Той обжалва решението на Пленума на ВСС, с което беше прекратена откритата процедура за избора, в която той беше единствен кандидат. Наред с това Борислав Сарафов поиска ВАС да сезира Конституционния съд за две от новите разпоредби в Закона за съдебната власт (ЗСВ), отнасящи се до избора на тримата големи в съдебната власт.
Става дума за чл. 33, ал. 4 и §16 от ПЗР на ЗСВ.
Първият текст предвижда: "Пленумът на Висшия съдебен съвет може да прави предложение до президента на Република България за назначаване и освобождаване на председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд и на главния прокурор, както и да приема решения по ал. 3, като в гласуването могат да участват само изборни членове, чийто мандат не е изтекъл към датата на предложението или вземане на решението“.
А според §16 започналите, но не приключили с указ на президента процедури за избор на председатели на ВКС и ВАС и главен прокурор се прекратяват.
Именно на основание този параграф от ЗСВ, на 23 януари 2025 г. ВСС прекрати процедурата за избор на главен прокурор, в която единствен кандидат беше самият Сарафов. А той на свой ред обжалва това решение и поиска да бъде сезиран КС (виж тук).
На 7 април тричленен състав на ВАС сезира Конституционния съд като поиска да бъдат обявени за противоконституционни тези два текста от ЗСВ (виж тук).
Конституционният съд допусна искането като за докладчик беше определен Орлин Колев.
На 28 ноември обаче Борислав Сарафов е депозирал молба във ВАС, с която оттегля жалбата си.
"По аргумент от разпоредбата на чл. 155, ал. 1 от АПК, като страна, по чието оспорване е инициирано съдебното производство, жалбоподателят има процесуална възможност при всяко положение на делото да оттегли оспорването срещу индивидуален административен акт или да се откаже от него изцяло или отчасти, при което настъпват последиците по чл. 159, т. 8 от АПК – оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на съдебното производство по делото. Съобразно изискването на ал. 3 на чл. 155 от АПК, оттеглянето и отказът от оспорването извън съдебно заседание се прави с писмена молба. В контекста на изложеното молбата на Б. Б. С. е подадена своевременно, от надлежна страна и при спазване на формалното изискване на чл. 155, ал. 3 от АПК за писмена форма“, пише ВАС.
Така жалбата на Сарафов остава без разглеждане и делото се прекратява. Определението е окончателно. То е изпратено на Конституционния съд.
Каква ще е съдбата на конституционното дело предстои да реши самият КС в близките дни. Предвид факта, че делото във ВАС е прекратено, т.е. няма казус, чието решаване да подпомогне КС с решението си, се очаква то да бъде прекратено.
