ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
САЩ осъдиха българин, изнасял незаконно електронни компоненти за Русия
Автор: Борислава Благоева 21:44Коментари (0)118
©
Български гражданин беше осъден на 38 месеца лишаване от свобода, като присъдата се счита за изтърпяна поради вече прекараното време в ареста. Това съобщи федералният прокурор за Западния окръг на Тексас Джъстин Р. Симънс, предава KDH News.

Според съдебните документи през август 2014 г. 51-годишният Милан Димитров започнал работа в българска компания, която била създадена с цел да подпомогне две руски компании да придобият електронни схеми с повишена устойчивост на радиация и високи температури, произведени в САЩ от базирана в Остин фирма.  

След руската инвазия в Крим през 2014 г. САЩ наложиха контрол върху износа, като направиха незаконен износа на такива стоки за Русия без лиценз от Министерството на търговията, Бюрото за индустрия и сигурност.

През януари 2015 г. компанията (MTIG) получи 16--мегабитов полупроводников чип тип Static Random-Access Memory (SRAM) под формата на вафер от американски доставчик в Остин. Месец по-късно компанията подписва договор за доставка на частите на руската инженерна компания OOO Sovtest Comp. 

В рамките на три месеца руската компания превела на българската над 1 милион долара в три отделни плащания. След третия превод българското дружество издало фактура на стойност 158 125 долара за продажбата на компонентите, произведени в Остин. Впоследствие частите били изпратени в Русия в нарушение на правилата за експортен контрол и Закона за международните извънредни икономически правомощия.

Между май 2014 г. и май 2018 г. по схемата били доставени общо шест вафера на стойност около 497 000 долара. След разрязване един вафер произвежда приблизително 180 отделни чипа.

Димитров беше обвинен по четири пункта през юли 2020 г. Той беше арестуван през 2022 г., а през август 2024 г. екстрадиран в САЩ с помощта на гръцките власти. На 20 ноември 2025 г. той се призна за виновен, като заяви, че е знаел, че компонентите се транспортират от САЩ през България до Русия и че е съдействал и извлякъл полза от незаконната дейност в качеството си на служител и близък сътрудник на собственика на руската фирма - Илиас Сабиров.

Към момента Сабиров остава в неизвестност, както и бащата на подсъдимия – Димитър Димитров, съосновател на българската компания.

Делото беше разгледано от федералния съдия Робърт Питман, който постанови присъдата от 38 месеца, равняваща се на вече изтърпяното време в ареста. Разследването е проведено от Службата за контрол на износа към Министерството на търговията на САЩ и Федералното бюро за разследване с участието на Службата за криминални разследвания към Министерството на отбраната.


Още по темата: общо новини по темата: 279
14.02.2026 »
14.01.2026 »
12.01.2026 »
06.01.2026 »
05.01.2026 »
29.12.2025 »
предишна страница [ 1/47 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Риболовен кораб с трима души на борда изчезна край Приморско
19:42 / 18.02.2026
Педофилите стават публични
19:37 / 18.02.2026
Кънчо Стойчев: Като че ли вървим към пълна изолация на "Новото на...
19:15 / 18.02.2026
Д-р Тасков: Дължим на психиатрите по-добри условия на труд – не к...
19:07 / 18.02.2026
Очаква ни студена сутрин
18:15 / 18.02.2026
Служебният кабинет поема властта утре
19:08 / 18.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Зима 2025/2026 г.
Парламентарни избори 2026
Природни стихии
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: