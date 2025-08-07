ЗАРЕЖДАНЕ...
|Румънка: Много е скъпо при нас! Идвам до България и си зареждам хладилника с продукти за една седмица
Въпреки това, фискалните мерки не се приемат добре от населението, което усеща сериозно поскъпване на живота. В миналото, преди 9 години, Румъния намали ДДС върху основните храни от 21% на 9% и повиши значително държавните заплати, но финансира това с кредити.
Днес средната работна заплата в страната е около 1100 евро, но икономическата политика доведе до 7,5 милиарда евро дефицит за миналата година. Очаква се инфлацията да достигне 9% до края на тази година.
За да избегне съдбата на Гърция и да гарантира изплащането на заплати и пенсии, правителството въведе нови мерки, включващи по-високи цени на храни, горива, лекарства, книги и дори увеличени здравни осигуровки за пенсионери.
Мерки, които изобщо не са по вкуса на румънците и много от тях идват да пазаруват стоки от първа необходимост и да зареждат гориво в Русе.
Никой в Румъния не е вярвал, че водената досега фискална политика обрича държавата на фалит.
За да не изпадне в несъстоятелност и за да спаси кредитния си рейтинг страната разчита на заеми.
Флорентина от Гюргево признава, че не разбира от фискална политика, но усеща икономическото неблагополучие по джоба си.
"Цените станаха двойни. Ток, вода, храна. От какво по-напред да икономисаме, едва плащаме сметките", коментира търговецът Флорентина Щефан.
Румънците вече плащат с 20 леи повече за литър гориво, по бензиностанциите в Гюргево почти никой не зарежда. Супермаркетите също са пусти, въпреки че цените на продуктите за август са замразени.
"Използват това, че са получили стока на по-предишните цени и се опитват да спасят потреблението, да продават повече, тъй като печелят повече, когато продават повече. Казват - ние поемаме тези два процента от нашия джоб, нека цените не се увеличават толкова бързо", коментира Владимир Митев, журналист и основател на българо-румънски блог "Мостът на приятелството".
Флорентина обаче не може да си позволи този лукс и е вдигнала цените на месото в магазина си с две леи.
"Не, че ще забогатея с тези две леи, но всички повишават цените", споделя тя.
Затова много румънци преминават всеки ден "Дунав мост", за да пазаруват по-изгодно в Русе.
"Ходя до Русе и си зареждам хладилника с продукти за една седмица. Стана невъзможно да се живее в Румъния. Има огромна разлика между бедни и богати, на практика средна класа няма. Работя като брокер, но вече никой не купува жилища, разчитам на заплатата на съпруга си, която е по-висока", заяви пред БНТ Алина Бразу, брокер.
Засега въвеждане на еврото в страната изглежда немислимо.
Ако по-строгите фискални мерки на кабинета "Боложан" не стабилизират икономиката, държавата рискува да се върне 15 години назад, прогнозират икономисти.
