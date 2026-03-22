Георги Стефанов Стоев – Джеки е български режисьор и сценарист на научнопопулярни, документални и игрални филми. Роден е в София на 22 март 1941 г.



Първоначално учи биология в Софийския държавен университет. През 1966 г. завършва биология в Дрезден, а през 1972 г. – кинорежисура във ВИТИЗ.



От 1967 г. работи в Студията за научнопопулярни и документални филми, на която е и директор през 1992 – 93 г., а през 1972 – 74 г. е в Българската телевизия и Студията за телевизионни филми "Екран“. Автор е на десетки научнопопулярни, документални и игрални филми.



Носител на около 50 национални и международни награди. Често работи съвместно с актьора и звукооператор Джони Пенков и сценариста Христо Илиев – Чарли, включително и в поредицата кинохроники "Мозайка“ (1982 – 1996).[3] Баща е на немския музикант Ray van Zeschau и на оператора Антони Стоев. Брат е на художника Любен Стоев.



