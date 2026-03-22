Георги Стефанов Стоев – Джеки е български режисьор и сценарист на научнопопулярни, документални и игрални филми. Роден е в София на 22 март 1941 г.
Първоначално учи биология в Софийския държавен университет. През 1966 г. завършва биология в Дрезден, а през 1972 г. – кинорежисура във ВИТИЗ.
От 1967 г. работи в Студията за научнопопулярни и документални филми, на която е и директор през 1992 – 93 г., а през 1972 – 74 г. е в Българската телевизия и Студията за телевизионни филми "Екран“. Автор е на десетки научнопопулярни, документални и игрални филми.
Носител на около 50 национални и международни награди. Често работи съвместно с актьора и звукооператор Джони Пенков и сценариста Христо Илиев – Чарли, включително и в поредицата кинохроники "Мозайка“ (1982 – 1996).[3] Баща е на немския музикант Ray van Zeschau и на оператора Антони Стоев. Брат е на художника Любен Стоев.
Честит 85-и рожден ден на Георги Стоев - Джеки!
Роден е на днешния ден преди 85 години
Още по темата
/
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.