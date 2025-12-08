ИЗПРАТИ НОВИНА
Рибар: Положението тази година е трагично
08:50
©
"Положението тази година е трагично. Годината е такава. Рибата не влиза в Черно море тази година. Може би усеща сезонът какъв е."

Това разказва пред БНР Николай Добрев, капитан на риболовен кораб. Според него по-ниските температури на водата през тази година са повлияли върху популацията на риба и добивите на рибарите.

Ловят барбун, сафрид, лефер, калкан. Корабът на Добрев е от 1997 г., произведен е в Турция, реконструиран. Капитанът смята, че да е в морето му е в кръвта.

"Сменил съм много професии. Тази ми се удава най-добре."

Риболовът е опасен занаят, подчертава Николай Добрев.

"Това е занаят, който трябва да се учи с години."

"Навсякъде по корабите има нужда от хора. На този кораб трябва да сме 4-5 човека, в момента сме трима. Добре че няма и много риба. Тази година е слаба, трима човека се оправяме. С тези улови тази година екипажът се справя перфектно", коментира капитанът.







