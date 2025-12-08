ЗАРЕЖДАНЕ...
|Рибар: Положението тази година е трагично
Това разказва пред БНР Николай Добрев, капитан на риболовен кораб. Според него по-ниските температури на водата през тази година са повлияли върху популацията на риба и добивите на рибарите.
Ловят барбун, сафрид, лефер, калкан. Корабът на Добрев е от 1997 г., произведен е в Турция, реконструиран. Капитанът смята, че да е в морето му е в кръвта.
"Сменил съм много професии. Тази ми се удава най-добре."
Риболовът е опасен занаят, подчертава Николай Добрев.
"Това е занаят, който трябва да се учи с години."
"Навсякъде по корабите има нужда от хора. На този кораб трябва да сме 4-5 човека, в момента сме трима. Добре че няма и много риба. Тази година е слаба, трима човека се оправяме. С тези улови тази година екипажът се справя перфектно", коментира капитанът.
