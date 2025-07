© Петото издание на Midalidare Rock In The Wine Valley освен че се превърна в най-успешния фестивал от всичките си издания до момента с над 50 000 посетители, постигна и собствен рекорд в социалните си мрежи. В седмицата на фестивала, комуникацията през Facebook и Instagram (Reach) е достигнала до над 1,5 милиона души, а съдържанието в социалните мрежи има над 5,9 милиона преглеждания (4,8 млн. views във Facebook и 1,1 млн. в Instagram). Любопитно е това, че Midalidare Rock In The Wine Valley достига основно до млада публика, като 44% от всички последователи са между 18 и 34 години. Застъпени са и всички останали възрастови категории, което категорично показва позиционирането му като семеен фестивал.



Тазгодишното издание беше и изданието с най-много посетители от чужбина. Традиционно много фенове идват от съседните на България държави - Румъния, Сърбия и Гърция, които дори имат организирани екскурзии до фестивала. Освен тях, тази година имаше посетители от Белгия, Нидерландия, Германия, Австрия, Полша, Австралия, Канада и дори от Филипините.



Първите билети "на зелено“ за изданието пред 2026-а година бяха разпродадени в рамките на две минути и половина, също нов рекорд за фестивала. Вече в продажба са регулярните билети, които ще запазят цената си до обявяването на първия хедлайнер за догодина.



