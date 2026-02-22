ЗАРЕЖДАНЕ...
|Разкриха схема за трафик на жени от Родопите, обещавали хубава работа и много пари
Това пише Rodopi24, позовавайки се на отлични осведомени източници за схемата "Трафик на жени от Родопите“.
Тя е била разработвана в Кърджали. Петима мъже са участвали в групата, която е трябвало да транспортира дамите.
Установените жертви са четири. Всички те са от вътрешността на страната. До разкриване на схемата се стига след като една от жените подава сигнал, осъмнявайки се всъщност каква дейност е трябвало да извършва. Така се достига до акцията.
Според разследващите, жените са били въвеждани в заблуждение относно дейността, която трябва да извършват.
Срещу петимата са повдигнати обвинения. Четирима от тях са безработни, двама пък са осъждани.
В съда в Кърджали бе изправен едва един от групата. Останалите се намират извън страната и ще бъдат съдени задочно, представлявани от служебни защитници.
Районните магистрати обаче върнаха делото на прокуратурата за отстраняване на допуснати процесуални нарушения.
