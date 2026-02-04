ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Разбиха голяма незаконна фабрика за цигари
Автор: Теодора Патронова 17:24Коментари (1)58
©
Незаконна фабрика за производство на фалшиви цигари е разкрита при съвместна операция на прокуратурата, ДАНС, МВР и Агенция "Митници“ съвместно с британски партньорски служби. "Става въпрос за международна контрабанда, за добре организирани структури на престъпна група", заяви и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов на брифинг, в който участваха още председателят на ДАНС Деньо Денев, главен комисар Боян Раев - директор на ГДБОП, Георги Димов – директор на Агенция "Митници“ и говорителят на Окръжна прокуратура-Перник Албена Стоилова. Брифингът се проведе в землището на гр. Батановци, общ. Перник, където бе открито нелегалното производство.

Това е най-голямата разкрита досега фабрика за производство на нелегални цигари, по-голяма от тази в хасковското село Момково, която бе разбита миналата година.

Главният прокурор подчерта, че в последните две седмици това е втората международна операция, този път с участието и съдействието на партньорските служби от Великобритания. Миналата седмица бе проведена акция по затварянето на пиратски интернет сайтове съвместно с Департамента по вътрешна сигурност и Департамента по правосъдие на САЩ. "Това несъмнено показва високото доверие на американските и британските ни партньори към всички наши институции – прокуратурата, МВР, Агенция "Митници“ и ДАНС“, подчерта Борислав Сарафов. Никой, който произвежда нелегално цигари или извършва каквато и да е престъпна дейност, да не разчита, че може дълго време да остане незабелязан, предупреди главният прокурор.

Председателят на ДАНС Деньо Денев съобщи, че фабриката е работила при много строга конспиративност, имало е прокопан тунел, който излиза на няколкостотин метра от сградата. Вчера в района на Костинброд е бил проследен товарен автомобил, натоварен с готовата стока. В него са открити над 10 милиона къса цигари (990 мастербокса), а в самата фабрика са намерени готова продукция и около 13,8 тона тютюн в кашони от по 200 кг.

Директорът на Агенция "Митници“ Георги Димов съобщи, че разкриването на фабриката е станало в рамките на не повече от 3 седмици от началото на производството. Дължимият акциз за заловените нелегални акцизни стоки - цигари и тютюн, е за над 2,8 милиона евро.

Директорът на ГДБОП главен комисар Боян Раев добави, че фабриката е била на три нива, много добре организирана, с абсолютно завършен цикъл на производство. На място са намерени машини за обработка на тютюн, за производството на самите цигари и за пакетиране, както и машини и инструменти за ремонт и настройка на поточната линия. Фабриката разполагала и със склад, спално помещение за около 20 души и оборудвана кухня. Работниците са от Молдова. Те са идвали в Батановци да работят, произвеждат цигари и после си тръгват.

Образуваното досъдебно производство е под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура-Перник. Към дейността на нелегалната фабрика е установена съпричастността на няколко лица, като цигарите са били предназначени по-скоро за износ, съобщи говорителят на ОП-Перник Албена Стоилова.

По повод случая с откритите тела на трима простреляни мъже в хижа на Петрохан и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов коментира, че като следовател е видял много неща, но това, което вижда сега определено шокира. "Два пъти повече обаче ме шокира дейността на тази неправителствена организация, която сякаш се е опитвала да изземе дейността на оторизираните държавни институции, да провежда своя политика и свои действия“, каза Сарафов и подчерта, че предстои много оперативна издирвателна и процесуална работа. Той добави, че се изготвят сложни комплексни съдебно-медицински и балистични експертизи по отношение на прострелването, използваното оръжие, запалването и други. Има наистина много неизвестни, които предстои да разнищим, добави той.







Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
А задържани нещо? Или пак като с Хасково... Иначе замунда си работи, та не знам какво точно се хвалят че са спрели. Смешно е как се бият в гърдите за съвместни операции със службите в САЩ и изпълняват техни заповеди, въпреки че реално техните заповеди нямат тежест на наша територия, а същото време за господата от магнитски (не само феноменът) всички си мълчат. Там не прилагат мигновенно американското законодателство при нас. Шайка палячовци, само плашат гаргите
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Васил Терзиев за убитите в "Петрохан": Помагал съм им открито, на...
15:59 / 04.02.2026
Сарафов за хижа "Петрохан": Потресен съм! Родители на деца саботи...
15:42 / 04.02.2026
Експерт по национална сигурност за случая в хижа "Петрохан": Жерт...
15:18 / 04.02.2026
Мелачки, ножове и различни уреди за мъчение са открити във "фабри...
16:29 / 04.02.2026
Топ криминалист: Как го виждате вие трима души да се самоубият?
15:13 / 04.02.2026
Правителството вдигна заплата
15:40 / 04.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава напълно забравен
Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава напълно забравен
09:40 / 03.02.2026
Икономист: Покупката на собствен дом е практически невъзможнa, държавата да поема ипотеката на семейства с деца
Икономист: Покупката на собствен дом е практически невъзможнa, държавата да поема ипотеката на семейства с деца
19:32 / 02.02.2026
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
12:53 / 03.02.2026
Тежък удар пред заведение за гироси в Пловдив, дете е оперирано по спешност
Тежък удар пред заведение за гироси в Пловдив, дете е оперирано по спешност
17:35 / 03.02.2026
Мариана Попова: Бях смазана. Да, смазана
Мариана Попова: Бях смазана. Да, смазана
15:41 / 02.02.2026
DARA: Взех решение за "Евровизия"
DARA: Взех решение за "Евровизия"
18:55 / 02.02.2026
Адвокат: Напълних кошницата, зачаках на опашката на касата и със свито сърце извадих 200 евро
Адвокат: Напълних кошницата, зачаках на опашката на касата и със свито сърце извадих 200 евро
21:54 / 02.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Делото Епстийн
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
51-ото Народно събрание
Инцидент пред заведение за гироси в Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: