Във връзка с празниците през май от Главната инспекция по труда (ГИТ) напомниха, че за работа по време на официални празници се плаща повече. Съгласно Кодекса на труда за дежурства в тези дни се изплаща минимум двойно по-висока надница. Ако трудът е и извънреден, работодателят дължи 100% увеличение.

През месец май официални празници са 1 май (Ден на труда), 6 май (Гергьовден) и 24 май (Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност).

Съгласно законодателните разпоредби при официалните празници, които съвпадат със събота и/или неделя (без дните на Великден), първият или първите два работни дни след тях са неприсъствени.

Затова за 24 май, който е в неделя, ще има допълнителен почивен ден на 25 май – понеделник. За работещите на този ден с увеличение и то със 75% се заплаща само положеният извънреден труд.

Важно уточнение за работещите при ненормиран работен ден или при подневно отчитане на работното време е, че трудът по време на официални празници, както и в почивни и неприсъствени дни, винаги е и извънреден. Той се възлага задължително със заповед на работодателя, с която работниците трябва да бъдат запознати най-малко 24 часа преди началото на полагането му.

За работещите по график – при сумирано изчисляване на работното време, работата на официален празник не е извънреден труд и тяхната надница следва да бъде увеличена само със 100%. Още с въвеждането на сумирано изчисляване на работното време работодателят е длъжен да изготви поименен график за целия период, който не може да бъде по-дълъг от 4 месеца.

ГИТ съветва работниците и служителите да разполагат с писмени доказателства, че са полагали труд в празничните и неприсъствените дни, каквито са заповедта за възлагане на извънреден труд или поименният график.

Ако считат, че правата им са нарушени, на сайта на Агенцията, в рубриката "Административно обслужване“, е публикувана подробна информация за начина на подаване на сигнали. В работно време гражданите могат да се обръщат за консултации и на националния телефон на Агенцията 0700 17 670.