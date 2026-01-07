ИЗПРАТИ НОВИНА
Работници от голяма фирма не са получавали заплата от септември. Собственикът: Няма как да плащам, когато не работим
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:41Коментари (0)630
©
Стотици работници от завода за производство на целулоза "Свилоза“ в Свищов продължават да ходят на работа, без да получават пълните си трудови възнаграждения. Последното плащане е било през септември, когато служителите са получили по 1000 лева, но остатъкът от заплатите им за месеца, както и възнагражденията за октомври, ноември и декември, не са изплатени.

До момента работниците не са подавали официален сигнал до Инспекцията по труда.

"Вече не се издържа без пари и на голи обещания, че фабриката някога ще заработи ефективно“, коментира пред БНР работникът от фабриката Дамян Дамянов. По думите му проблемите със заплатите са започнали още през септември:

"За септември ни платиха само 1000 лева, а остатъкът не ни е преведен. За октомври, ноември и декември не сме получили нито лев.“

Производството в "Свилоза“ в момента е спряно заради липса на суровина – дървесина, необходима за производството на целулоза.

Собственикът на предприятието Красимир Дачев обясни пред БНР, че причината за кризата е високата цена на дървесината, определяна от държавата, която според него е непосилна за предприятието.

"На работниците ще бъде платено, както им се води. Който иска – остава, който иска – напуска. Няма как да плащам, когато фабриката не работи“, заяви Дачев. Той уточни, че и през миналата година заводът не е работил в продължение на осем месеца.

Собственикът посочи, че търси изход от ситуацията, но без гаранция за успех:

"Ще продавам активи, ще финансирам. Надявам се още този месец да пусна производство. Надявам се.“

Междувременно работниците остават в несигурност за бъдещето си и за получаването на дължимите им възнаграждения.







