ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Работници от голяма фирма не са получавали заплата от септември. Собственикът: Няма как да плащам, когато не работим
До момента работниците не са подавали официален сигнал до Инспекцията по труда.
"Вече не се издържа без пари и на голи обещания, че фабриката някога ще заработи ефективно“, коментира пред БНР работникът от фабриката Дамян Дамянов. По думите му проблемите със заплатите са започнали още през септември:
"За септември ни платиха само 1000 лева, а остатъкът не ни е преведен. За октомври, ноември и декември не сме получили нито лев.“
Производството в "Свилоза“ в момента е спряно заради липса на суровина – дървесина, необходима за производството на целулоза.
Собственикът на предприятието Красимир Дачев обясни пред БНР, че причината за кризата е високата цена на дървесината, определяна от държавата, която според него е непосилна за предприятието.
"На работниците ще бъде платено, както им се води. Който иска – остава, който иска – напуска. Няма как да плащам, когато фабриката не работи“, заяви Дачев. Той уточни, че и през миналата година заводът не е работил в продължение на осем месеца.
Собственикът посочи, че търси изход от ситуацията, но без гаранция за успех:
"Ще продавам активи, ще финансирам. Надявам се още този месец да пусна производство. Надявам се.“
Междувременно работниците остават в несигурност за бъдещето си и за получаването на дължимите им възнаграждения.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Банкер: Никакви такси не се изискват за хората, които не са клиен...
08:28 / 07.01.2026
Лекар: Имуностимулантите увеличават риска от грип, ако имате темп...
08:36 / 07.01.2026
Исторически ден за българските пенсионери
08:00 / 07.01.2026
НИМХ с лоша прогноза за 7 януари
08:03 / 07.01.2026
Ивановците да почерпят! Празнуват обаче и още няколко интересни и...
00:05 / 07.01.2026
Доц. Ножаров: Категорично няма никакви сигнали за разпад на евроз...
23:08 / 06.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Журналистът Николай Дойнов стана жертва на измама с евро
21:27 / 05.01.2026
Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни
21:07 / 06.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS