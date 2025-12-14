ЗАРЕЖДАНЕ...
|Психолог: Българинът е песимист по природа
"Песимизмът в нас е закодиран от всички неща, които са ни се случвали в исторически план. От друга страна, това е начин на човек да възвърне загубен контрол, когато нещата не зависят от него. Черногледството до голяма степен е поза за пред другите, за да се предпазим, за да не ни завидят", коментира социалният психолог доц. Николай Димитров пред Bulgaria ON AIR.
Можем ли да контролираме съдбата си?
По думите му има твърде много исторически наслагвания, които са ни формирали като хора, които са почти убедени, че нищо не зависи от тях. "Когато си с това убеждение, няма как да контролираш съдбата си", каза той.
Страхуваме се от зли очи
Според него хората с такива убеждения смятат, че ако твърдиш, че си добре, има вероятност някой да ти завиди и да ти навреди.
Доц. Димитров е на мнение, че това не е типично балканска черта, а въпрос на манталитет, който го има и на други места по света.
"Песимизмът ни вкарва в постоянен блокаж и в постоянно очакване някой друг да дойде отвън и да ни спаси", отбеляза той.
